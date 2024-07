Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Jutrzejsze mecze Euro 2024 (9 lipca)

21:00 Hiszpania – Francja (półfinał)

We wtorek rozegrane zostanie tylko jedno spotkanie na Euro 2024. W pierwszym półfinałowym pojedynku reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z Francją. Rywalizacja o awans do wielkiego finału zapowiada się niezwykle ciekawie. Większe szanse na sukces daje się Hiszpanom, którzy zdecydowanie lepiej prezentowali się w trakcie tego turnieju. Francuzi, choć awansowali do 1/2 finału, borykają się z ogromnymi problemami, których jak na razie Didierowi Deschampsowi nie udało się rozwiązać. Trójkolorowi mają przede wszystkim ogromne problemy ze zdobywaniem bramek. Takiego problemu nie ma natomiast Hiszpania, która we wtorkowy wieczór będzie chciała potwierdzić wysoką formę.

Drugie półfinałowe spotkanie, w którym Anglia zmierzy się z Holandią, rozegrane zostanie w środę – 9 lipca.