Holandia – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (10.07.2024)

Holandia – Anglia, typy bukmacherskie

Gdyby przyznawać punkty za wrażenie artystyczne, Anglia skończyłaby w dole tabeli Euro 2024. Tymczasem jest już w półfinale, gdzie będzie pełniła rolę faworyta w konfrontacji z Holandią, która nie gra imponująco, ale wciąż lepiej od swojego najbliższego przeciwnika.

Anglia ma gorszą historię meczów bezpośrednich. Ponadto przegrała ona ostatni mecz z Holendrami, który w dodatku był starciem półfinałowym. Wówczas doszło do dogrywki. Nie wykluczam, że tym razem będzie tak samo. Spodziewam się, że finalnie w finale Euro 2024 zamelduje się nasz grupowy rywal. Mój typ: wygrana reprezentacji Holandii.

Kurs 200 na gola Holandii lub Anglii

Przy okazji środowego półfinału warto również zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji w Superbet będziesz mógł zgarnąć bonus 400 zł za trafiony typ na gola Holandii lub Anglii. Promocja obowiązuje już przy stawce 2 zł. Niżej znajdziesz również informacje krok po kroku jak skorzystać z tej oferty.

Holandia – Anglia, typ kibiców

Euro 2024 – 1/2 finału Kto awansuje do finału? Holandia 50% Anglia 50% 22 + Głosy Oddaj swój głos: Holandia

Anglia

Holandia – Anglia, ostatnie wyniki

Holandia już w fazie grupowej miała problemy, ponieważ turniej zaczęła od gonienia wyniku z Polską. To zakończyło się pomyślnie, ponieważ Oranje zwyciężyli 2:1. Później było już tylko gorzej, ponieważ Holandia zremisowała bezbramkowo z Francją oraz uległa 2:3 Austrii.

Faza pucharowa była łaskawsza dla Oranje, którzy w 1/8 finału nie pozostawili złudzeń kadrze Rumunii, którą pokonali przekonująco 3:0. Problem pojawił się w ćwierćfinale, gdzie to Turcja strzeliła pierwsza gola. Ostatecznie Holandia wygrała 2:1 w podstawowym czasie gry.

Tylko jeden mecz w fazie grupowej wygrała także Anglia. Ona na początek ograła Serbię 1:0. Później było już trudniej, ponieważ Anglicy musieli zadowolić się remisem 1:1 z Danią. Słowenii nie udało się już pokonać, co skutkowało bezbramkowym remisem.

W fazie pucharowej Anglia upodobała sobie dogrywkę. Zanim do tego dochodziło, Anglia dwukrotnie przegrywała. Ze Słowacją mecz uratowali w samej końcówce, a konkretnie zrobił to Jude Bellingham. Finalnie skończyło się na 2:1 dla faworyta. W ćwierćfinale Anglię próbowała wyeliminować Szwajcaria, która prowadziła, ale tylko kilka minut, by finalnie odpaść w serii jedenastek.

Holandia – Anglia, historia

Bilans meczów bezpośrednich jest minimalnie korzystniejszy dla reprezentacji Holandii, która na swoją korzyść rozstrzygnęła siedem spotkań, przy sześciu triumfach kadry Anglii. Aż dziewięciokrotnie nie wyłoniono zaś triumfatora. W golach strzelonych minimalnie lepiej wypada Anglia, która strzeliła 31 goli, o dwa więcej od Holendrów.

Ostatni mecz bezpośredni miał miejsce pięć lat temu w półfinale Ligi Narodów. Wówczas Anglia objęła prowadzenie, ale nie potrafiła go utrzymać, co skończyło się finalnie dogrywką i zwycięstwem Holandii w stosunku 3:1.

Holandia – Anglia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznali, że najprawdopodobniej drugim finalistą Euro 2024 zostanie ubiegłoroczny finalista, czyli Anglia. Różnica w kursach jest zauważalna, ponieważ triumf zespołu z Wysp Brytyjskich wyceniony został na 2.65. Z kolei ewentualna wygrana Holandii to kurs 3,10. Kadra ta ma zatem teoretycznie mniejsze szanse na dalszą grę w Niemczech.

Przy okazji tego meczu warto skorzystać również ze specjalnej oferty Superbet, który daje możliwość zagrania zakładu na gola jednej z drużyn po kursie 200.00. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz wyżej.

Holandia Anglia 3.10 2.90 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lipca 2024 23:07 .

Holandia – Anglia, sytuacja kadrowa

Ronald Koeman w kluczowej fazie turnieju ma pełen komfort, ponieważ żaden z jego podopiecznych nie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Ponadto nikt nie jest zawieszony. Z tym problemem uporał się natomiast Marc Guehi, który ma za sobą przymusową pauzę. Gareth Southgate może być zadowolony także z faktu, że ostatnio na boisku pojawił się Luke Shaw, który dotychczas zmagał się z urazem.

Holandia – Anglia, przewidywane składy

Opiekun reprezentacji Holandii ma dylemat jak obsadzić linię ataku, ponieważ pozytywne akcenty z ławki ciągle daje Wout Weghorst, który może znaleźć się w wyjściowej jedenastce. W składzie najpewniej pozostaną fundamenty zespołu, czyli Bart Verbruggen, Virgil van Dijk oraz Xavi Simons. U Anglików nietykalny jest Harry Kane, który postara się o strzelenie gola dającego sukces swojej kadrze. Ostatnio nie zagrał do końca meczu, ponieważ zmagał się ze skurczami. Teraz jest w pełni gotowy. Podobnie jak Jude Bellingham, Bukayo Saka, czy Phil Foden.

Holandia Ronald Koeman Anglia Gareth Southgate Holandia Ronald Koeman 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Anglia Gareth Southgate Rezerwowi 2 Lutsharel Geertruida 3 Matthijs de Ligt 8 Georginio Wijnaldum 9 Wouter Weghorst 12 Jeremie Frimpong 13 Justin Bijlow 15 Micky van de Ven 16 Joey Veerman 17 Daley Blind 19 Brian Brobbey 20 Ian Maatsen 21 Joshua Zirkzee 23 Mark Flekken 25 Steven Bergwijn 26 Ryan Gravenberch 8 Trent Alexander-Arnold 12 Kieran Trippier 13 Aaron Ramsdale 14 Ezri Konsa 15 Lewis Dunk 16 Conor Gallagher 17 Ivan Toney 18 Anthony Gordon 19 Ollie Watkins 20 Jarrod Bowen 21 Eberechi Eze 22 Joe Gomez 23 Dean Henderson 24 Cole Palmer 25 Adam Wharton

Holandia – Anglia, transmisja meczu

Półfinałowy mecz Euro 2024 Holandia – Anglia rozegrany zostanie w środę (10 lipca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na kanałach TVP1 i TVP Sport. Za pośrednictwem internetu rywalizację będzie można śledzić “na żywo” na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego meczu będą Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

