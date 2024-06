Mbappe zagra z Polską? Deschamps zabrał głos

Reprezentacja Francji w najbliższy wtorek w Dortmundzie będzie rywalem Polaków na Euro 2024. Wciąż nie wiadomo, czy w tym starciu zdolny do gry będzie Kylian Mbappe.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps i Kylian Mbappe

Didier Deschamps przed meczem z Polską o Kylianie Mbappe

Reprezentacja Francji to drużyna, która zmierza pewnym krokiem do fazy pucharowej mistrzostw Europy. Niemniej reprezentacja Polski chce skomplikować sytuację Trójkolorowym. We francuskich mediach nie brakuje spekulacji na temat występu w tym starciu Kyliana Mbappe. Na ten temat wypowiedział się selekcjoner aktualnych wicemistrzów świata.

– Czy Kilian rozpocznie mecz z Polską w wyjściowym składzie? Zobaczmy. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Mbappe wraca do zdrowia po kontuzji. Chociaż jest krwiak, który jednak z każdym dniem będzie się zmniejszał. Zawodnik na pewno przyzwyczai się do maski, ale to będzie miało wpływ na jego pole widzenia. Mbappe ogólnie ma się jednak dobrze – mówił Didier Deschamps cytowany przez RMC Sport.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Gwiazda reprezentacji Francji doznała kontuzji w trakcie meczu pierwszej kolejki fazy grupowej na Euro 2024. Mbappe złamał nos w starciu przeciwko Austrii, które zakończyło się skromna wygraną Les Blues. Po tym meczu specjalnie dla piłkarza przygotowana została maska na twarz, dzięki której Mbappe będzie mógł grać. Niemniej zawodnika zabrakło na boisku w spotkaniu z Holandią (0:0).

Francja we wtorek zmierzy się z Polską po raz pierwszy od mundialu w Katarze. Wówczas ekipa Didiera Deschampsa wygrała z Biało-czerwonymi dwoma golami (3:1).

Czytaj więcej: Real nie przestaje kombinować, duży transfer na horyzoncie