Real nie przestaje kombinować, duży transfer na horyzoncie

Real Madryt cały czas marzy o wzmocnieniu defensywy. Na celowniku Królewskich znajduje się Leny Yoro z Lille. Nowe wieści na temat perspektywicznego zawodnika przekazał AS.

Źródło: AS

fot. Associated Press / Alamy

Leny Yoro kolejny celem Florentino Pereza w Realu Madryt

Real Madryt zapewnił sobie już dwa konkretne wzmocnienia do ofensywy przed startem nowej kampanii. Gigant na La Liga sfinalizował transakcje z udziałem Endricka oraz Kyliana Mbappe. AS przekonuje z kolei, że teraz celem sterników Los Blancos jest wzmocnienie obrony.

Źródło przekonuje, że Florentino Perez jest już pewny tego, że Real będzie mógł w kolejnej kampanii liczyć na Leny’ego Yoro. 18-letni zawodnik jest jednym z najbardziej rozchwytywanych na rynku transferowym. Błyskawiczny rozwój piłkarz nie pozostał niezauważony. Mocnymi stronami Yoro są przede wszystkim: umiejętność czytania gry, zdecydowanie w pojedynkach jeden na jeden i dobre operowanie piłką. Tym samym nie tylko aktualni mistrzowie Hiszpanii celowali w transfer z udziałem gracza, ale też takie kluby jak Liverpool czy Paris Saint-Germain.

Urodzony w Saint-Maurice zawodnik to środkowy defensor. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Yioro to wychowanek Lille. W ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 44 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia. Na boisku w sezonie 2023/2024 piłkarz spędził grubo ponad 3600 minut.

Jeśli transfer z udziałem Yoro do Realu stanie się faktem, to jego rywalami do gry będą między innymi Eder Militao czy Antonio Rudiger. Nowa kampania w La Liga wystartuje natomiast 18 sierpnia.

