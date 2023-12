Manuel Neuer wraca do formy, podczas, gdy Marc-Andre ter Stegen leczy kontuzję. Sepp Maier, mistrz świata i Europy z reprezentacją Niemiec nie ma wątpliwości, co do tego, kto powinien nosić koszulkę z numerem jeden podczas nadchodzącego Euro 2024.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Ter Stegen i Neuer

Manuel Neuer przez niemal rok leczył kontuzję. W tym czasie niekwestionowanym numerem jeden w reprezentacji Niemiec został Marc-Andre ter Stegen

Teraz Neuer wraca do formy, zaś ter Stegen przechodzi rehabilitację

Według Seppa Maiera, na Euro 2024 to starszy z golkiperów powinien bronić dostępu do bramki Die Mannschaft

“Neuer jest tak wielki, że musi wrócić do składu”

Reprezentacja Niemiec w ostatnich latach mierzy się z wielkimi problemami. Obecnie trwają przygotowania do najważniejszego piłkarskiego wydarzenia w tym kraju od dłuższego czasu. Przecież to właśnie nasi sąsiedzi będą gospodarzami nadchodzących mistrzostw Europy w przyszłym roku. Przygotowania Die Mannschaft do tej imprezy nie idą najlepiej. Liczne wpadki w sparingach sprawiają, że niewielu fanów wierzy w sukces ekipy Juliana Nagelsmanna. Jedną z decyzji, które będzie musiał podjąć 36-latek, dotyczyć będzie obsady bramki. Pod nieobecność Manuela Neuera niekwestionowanym numerem jeden został Marc-Andre ter Stegen. Teraz to jednak golkiper FC Barcelony przechodzi rehabilitację, zaś Neuer wrócił do regularnej gry dla Bayernu Monachium. Dylematu w tej kwestii nie ma żywa legenda niemieckiej kadry, Sepp Maier.

– Ter Stegen jest bardzo dobry, ale Neuer odbudowuje formę. Nie mam wątpliwości, kto musi być pierwszym bramkarzem podczas Euro. Neuer jest tak wielkim golkiperem, że zwyczajnie musi wrócić do składu – uważa mistrz świata i Europy.

Przed Die Mannschaft jeszcze dwa mecze towarzyskie – z Francją i Holandią – zanim rozpocznie się turniej mistrzowski. Już w marcu zatem przekonamy się, do którego z golkiperów jest bliżej Nagelsmannowi.

