Jarosław Królewski po meczu Polska - Holandia na Euro 2024 zamieścił na portalu X wiadomość do Michała Probierza. Właściciel Wisły Kraków pozytywnie wypowiedział się o grze Polaków.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Odwaga kluczem do osiągania sukcesów wg. Jarosława Królewskiego

Reprezentacja Polski od porażki rozpoczęła zmagania w Mistrzostwach Europy 2024. Podopieczni Michała Probierza, choć ze swojego występu mogą być zadowoleni, to ostatecznie ulegli (1:2) reprezentacji Holandii. Po zakończeniu spotkania wielu ekspertów oraz ludzi związanych z polskim futbolem docenia grę biało-czerwonych. Na szczególne wyróżnienia zasługuje agresywna i odważna gra w wysokim pressingu. Ten aspekt stał się znakiem rozpoznawczym kadry 51-letniego szkoleniowca.

Swoją opinię ws. przegranego meczu z Holandią wyraził również właściciel, a zarazem prezes Wisły Kraków – Jarosław Królewski. Mimo że przez kilka lat zarówno Królewski, jak i Probierz rywalizowali przeciwko sobie, to sternik Białej Gwiazdy w pozytywnych słowach ocenił grę Polaków pod wodzą byłego trenera Cracovii. Jego zdaniem odwaga, którą prezentuje nasza drużyna narodowa to klucz do jakicholwiek sukcesów.

– Rywalizowaliśmy wiele razy w ostatnich kilku latach Panie Trenerze w krakowskich derbach 0 dziś po występie drużyny narodowej pod Pana wodzą, mimo porażki, widać w naszym zespole odwagę, co jest zawsze kluczowe w osiąganiu jakichkolwiek sukcesów. Nie jest to minimalizm, bo jakże można cieszyć się z porażki, będąc ambitnym, ale tylko i wyłącznie dziecięca ciekawość co będzie dalej, bardzo dawno tego w reprezentacji nie doświadczyliśmy – napisał Jarosław Królewski na portalu X.

– Dziś było dużo lepiej, niż każdy się spodziewał. Powodzenia z Krakowa w kolejnych meczach – dodał właściciel Wisły Kraków.

Michał Probierz w przeszłości był trenerem oraz wiceprezesem Cracovii, czyli odwiecznego rywala Wisły Kraków. 51-latek w Krakowie pracował w latach 2017-2021. Warto odnotować, że w 2012 roku przez kilka miesięcy był zatrudniony w roli trenera Białej Gwiazdy.