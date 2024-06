Abaca Press/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Euro 2024: jakie mecze dzisiaj (17 czerwca)?

15:00 Rumunia – Ukraina

18:00 Belgia – Słowacja

21:00 Austria – Francja

Rumunia – Ukraina (grupa E)

W poniedziałek do rywalizacji na Euro 2024 przystąpią między innymi drużyny z grupy E. W pierwszym spotkaniu reprezentacja Rumunii zmierzy się Ukrainą. Piłkarze obu zespołów zdają sobie sprawę, że jest to dla nich kluczowy pojedynek w walce o awans do fazy pucharowej. Zwycięzca zrobi w tym kierunku bardzo duży krok i znajdzie się w bardzo dobrej sytuacji przed kolejnymi meczami. Na papierze faworytem jest prowadzona przez Sergija Rebrowa Ukraina.

Belgia – Słowacja (grupa E)

Zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca w grupie E jest reprezentacja Belgii. Prowadzona przez Domenico Tedesco drużyna po raz kolejny jest umieszczana w gronie kandydatów do gry nawet w strefie medalowej. Wcześniej swoją wartość będzie musiała udowodnić w meczach fazy grupowej. W pierwszym spotkaniu zmierzy się ze Słowacją. Inny wynik niż wygrana Belgów będzie uznany za dużą niespodziankę. Mecz, który rozegrany zostanie w Kolonii, rozpocznie się o godzinie 18:00.

Austria – Francja (grupa D)

W poniedziałkowy wieczór rozegrany zostanie również drugi mecz “polskiej” grupy na Euro 2024. W Duesseldorfie reprezentacja Austrii sprawdzi się na tle faworyzowanych Francuzów. Rywalizacji tej z pewnością przyglądać się będą piłkarze i sztab reprezentacji Polski, która w następny piątek zmierzy się z Austriakami w kluczowym dla siebie meczu na tym turnieju. Poniedziałkowy mecz powinien dać również odpowiedź na pytanie w jakiej formie jest reprezentacja Francji. Trójkolorowi z Kylianem Mbappe na czele uważani są jednego z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa Europy.