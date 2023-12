Euro 2024: ile drużyn wychodzi z fazy grupowej na Mistrzostwach Europy? 24 reprezentacje zagrają w fazie grupowej Euro 2024. Do fazy pucharowej awansuje 16 zespołów.

IMAGO/Alex Nicodim/NurPhoto Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

W finałach Euro 2024 zagrają 24 reprezentacje, które będą rywalizować w sześciu grupach

W każdej grupie zagrają cztery zespoły

Do fazy pucharowej Euro 2024 awansuje 16 drużyn

Ile drużyn wychodzi z grupy na Euro 2024?

Ile zespołów wychodzi z grupy na mistrzostwach Europy? Od czasu, kiedy w turniejach finałowych Mistrzostw Europy grają 24 zespoły, zasady się nieco zmieniły. Podczas Euro 2024 awans do fazy pucharowej wywalczy 16 drużyn.

Rywalizacja w fazie grupowej, która wyłoni uczestników 1/8 finału, toczyć się będzie od 14 do 26 czerwca 2024 roku.

Euro 2024 – zasady awansu z grupy

Zasady awansu z grupy podczas Euro 2024 będą analogiczne do tych, które obowiązywały podczas ostatnich Mistrzostw Europy. Wówczas zaszły w tej kwestii zmiany, co oczywiście miało związek z powiększeniem liczby uczestników turnieju finałowego do 24. Podczas Euro 2024 drużyny będą rywalizować w sześciu grupach po cztery zespoły.

Awans do fazy pucharowej Euro 2024 zagwarantowane będą miały po dwie najlepsze drużyny w każdej grupie. Szanse na kontynuowanie gry będą miały również niektóre zespoły, które grupową rywalizację zakończą na trzecim miejscu. Prawo gry w fazie pucharowej otrzymają cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc. Co zadecyduje o tym, które zespoły wywalczą awans z trzeciej lokaty? Poniżej prezentujemy listę czynników.