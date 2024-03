Z kim Holandia wolałaby zagrać na Euro 2024? Jak pokazują wyniki ankiety w serwisie soccernews.nl, Holendrzy liczą na to, że ich rywalem będzie reprezentacja Walii.

IMAGO / MIS Na zdjęciu: Ronald Koeman

Polska zagra z Walią w finale baraży o Euro 2024

Jedna z tych reprezentacji trafi do grupy D turnieju

Tam są już Holandia, Francja i Austria

Holendrzy chcieliby zagrać z Walią na Euro 2024. Obawy przed Polską

We wtorek (26 marca) poznamy trzech ostatnich uczestników Euro 2024. W jednym z finałów baraży reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Walią. Jeśli Biało-czerwoni wygrają, to trafią do grupy D turnieju. Tam już czekają na nich Holendrzy, Francuzi i Austriacy.

Losowanie grup Euro 2024 nie było łaskawe dla drużyny Michała Probierza. Oczywiście najpierw trzeba awansować, ale już wiadomo, że jedynym rywalem w zasięgu Biało-czerwonych jest Austria. Natomiast potencjalne spotkania z Holandią i Francją będą arcytrudnym zadaniem.

Mogłoby się wydawać, że reprezentacja Holandii nie będzie miała specjalnego życzenia co do czwartego rywala w grupie, ponieważ drużyny Polski i Walii są do siebie dość zbliżone jakością. Tymczasem z wyników ankiety przeprowadzonej przez portal soccernews.nl wynika, że kibice Oranje zdecydowanie bardziej woleliby zagrać przeciwko Walijczykom.

Wyniki ankiety “Na jakiego przeciwnika liczysz?” w holenderskim serwisie soccernews.nl

Odpowiedź Liczba głosów Procent Walia 209 68% Polska 99 32% Głosowanie aktualne na: 26.03.2024, 14:14.