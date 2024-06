Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak dostał mocną reprymendę podczas Euro 2024

Szymon Marciniak do tej pory prowadził na Euro 2024 w Niemczech jedno spotkanie. Była to ciekawa rywalizacją pomiędzy reprezentacją Rumunii oraz Belgii. Polak te zawody w opinii większości ekspertów oraz kibiców posędziował poprawnie, a może i dobrze, choć w przy bramce Kevina De Bruyne niektórzy mieli pewne wątpliwości co do tego, czy pomocnik nie faulował bramkarza rywali.

Niemniej UEFA postanowiła ponownie skorzystać z usług 43-latka podczas meczu 1/8 finału mistrzostw Europy pomiędzy reprezentacją Szwajcarii i Włoch. Ten mecz odbędzie się już jutro, czyli w sobotę 29 czerwca o godzinie 18:00. Typy na tę rywalizację można sprawdzić tutaj: Szwajcaria – Włochy: typy, kursy, zapowiedź

Jednak wedle informacji przekazanych przez “Relevo”, podczas ostatniego zebrania arbitrów na zgrupowaniu w Niemczech szef sędziów UEFA, czyli Roberto Rosetti publicznie – w obecności kolegów – wytknął Marciniakowi złe decyzje w meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Bayernem Monachium. Wówczas Polak zbyt wcześnie przerwał akcję bramkową zespołu z Bundesligi i odgwizdał spalonego, czego zweryfikować nie mógł już VAR. Według dziennikarzy z Hiszpanii Rosetti miał publicznie nazwać decyzję Szymona Marciniaka – tu cytat – hańbą.

