Największe media we Francji bez cienia wątpliwości stwierdzają, że reprezentacja Polski nie ma szans na wyjście z grupy na Euro 2024. "L’Équipe" w swoim skarbie kibica daje Polsce zero gwiazdek i poddaje wątpliwości doświadczenie i umiejętności Michała Probierza.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Największe media we Francji nie dają Polsce najmniejszych szans

Do rozpoczęcia Euro 2024 pozostało coraz mniej czasu. Pierwszy mecz reprezentacji Polski na turnieju w Niemczech odbędzie się już w niedzielę 16 czerwca, wówczas naszym rywalem będzie kadra Holandii. W tym spotkaniu zabraknie Roberta Lewandowskiego. Kilka dni później czeka nas z kolei pojedynek z Austrią na stadionie w Berlinie, a na zakończenie rywalem będzie faworyt do wygrania całych mistrzostw Europy, czyli reprezentacja Francji.

Dziennikarze z kraju naszych ostatnich grupowych rywali pokusili się właśnie o ocenę szans Biało-Czerwonych na turnieju w Niemczech. Czołowe media we Francji są zgodne w kwestii szans ekipy Michała Probierza na Euro – wszystkie wprost stwierdzają, że Polacy nie wyjdą z grupy. Najbrutalniej ocenił to ceniony dziennik “L’Equipe”, który w swoim skarbie kibica daje naszej drużynie zero gwiazdek na pięć. W dodatku dziennikarze podważyli doświadczenie i umiejętności Michała Probierza. – Nazwisko nieznane na arenie międzynarodowej, a dodatkowo w ostatnich miesiącach postać krytykowana za zbyt słabe CV. […] Bliski także kontrowersyjnemu prezesowi Cezaremu Kuleszy – czytamy.

Z kolei “Le Parisien” zwraca uwagę na fakt częstych zmian na stanowisku selekcjonera kadry. – Od ostatniego Euro na polskiej ławce rezerwowych zasiadało czterech trenerów, co jest rekordem wśród 24 zakwalifikowanych krajów. Probierz miał dość udany start. Czy uda mu się przetrwać tę chroniczną niestabilność? – pytają dziennikarze.

Telewizja “TF1” na swojej stronie internetowej odnotowała fakt, że pomimo braku Roberta Lewandowskiego Polska nie traci wszystkich atutów, bowiem w ostatnich 10 meczach zdobył on zaledwie trzy z 18 bramek strzelonych przez reprezentację Polski. Medium zwraca jednak również uwagę na to, że tylko dwóch piłkarzy podstawowego składu ma poniżej 25 lat.

