Ekspert o kontuzji Lewandowskiego dla Goal.pl: to upierdliwy uraz

Kontuzja Roberta Lewandowskiego, która eliminuje go z gry w meczu przeciwko Holandii wstrząsnęła Polską. Według komunikatu sztabu medycznego kadry trwa walka o powrót kapitana na mecz z Austrią. Fizjoterapeuta Daniel Kawka zapytany przez nas o szansę na grę napastnika odpowiada: jeżeli to rzeczywiście naderwanie mięśnia, to gra jest możliwa, jednak na dużo słabszym poziomie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Dramat Lewandowskiego tuż przed startem Euro 2024

Dzisiejszy dzień wstrząsnął opinią publiczną w kwestii przygotowań reprezentacji Polski do Euro 2024 w Niemczech. Po południu sztab medyczny Biało-Czerwonych przekazał komunikat ws. stanu zdrowia naszych kadrowiczów. Optymistyczne informacje popłynęły na temat urazów Karola Świderskiego oraz Pawła Dawidowicza, którzy powinni wrócić do treningów oraz gry za kilka dni. Oznacza to więc, że obaj prawdopodobnie będą gotowi na niedzielny mecz z Holandią.

Jednak zdecydowanie gorzej brzmi diagnoza stanu zdrowia w wypadku Roberta Lewandowskiego. Jak przekazał lekarz kadry Jacek Jaroszewski, kapitan drużyny nie będzie mógł zagrać w pierwszym meczu turnieju, ale trwa walka o możliwość występu przeciwko Austrii. Wszystko z powodu naderwania mięśnia dwugłowego uda u 35-letniego napastnika.

“To dość upierdliwa kontuzja”

Ta sytuacja momentalnie rozbudziła dyskusję wokół tego, czy aby na pewno uda się doprowadzić do pełni zdrowia Roberta Lewandowskiego na drugi mecz turnieju w Niemczech, który odbędzie się tylko cztery dni po starciu z Holendrami. W mediach społecznościowych zrodziło się wiele teorii, że jest to być może niewykonalne, ale my postanowiliśmy zapytać eksperta w tej dziedzinie. Fizjoterapeuta Daniel Kawka w rozmowie z Goal.pl ocenił, że powrót Lewego jest możliwy, choć trzeba zastrzec, że nie mamy – jako opinia publiczna – pełnego obrazu sytuacji, tak, jak doktor kadry.

– Ciężko powiedzieć, czy Robert Lewandowski będzie mógł wrócić na mecz z Austrią, ponieważ zależy to od wielu czynników. Wiek, czy to pierwszy uraz, jego stopień itd. Poza tym wiele diagnoz które się nam przekazuje to skróty myślowe i nie do końca wiemy, co się stało. Ale jeżeli to rzeczywiście naderwanie mięśnia, to gra jest możliwa, jednak na dużo słabszym poziomie. Po pierwsze osiągi są mniejsze, a po drugie głowa nie puszcza (często głowa jest większym problemem niż ciało – obawa przed większą kontuzją – wielu piłkarzy musiało przedwcześnie kończyć karierę ze względu na przejście urazu w stan przewlekły) – ocenił fizjoterapeuta, który w przeszłości pracował z AMP futbolistam.

– Jest to dość “upierdliwa” kontuzja u piłkarza ponieważ duża elastyczność tego mięśnia niezbędna jest do sprintów – dodał Daniel Kawka.

