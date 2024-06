SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie zagra z Holandią na Euro 2024

Robert Lewandowski kontuzji doznał w towarzyskim meczu reprezentacji Polski z Turcją. Kapitan naszej drużyny boisko musiał opuścić już w pierwszej odsłonie. Początkowo mówiło się jedynie o drobnych problemach mięśniowych. Jednak ostatecznie okazało się, że napastnik Barcelony naderwał mięsień dwugłowy uda i na pewno opuści pierwszy mecz Euro 2024 przeciwko Holandii, który odbędzie się w niedziele, 16 marca.

Ponadto, według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka w serwisie “Meczyki.pl”, Robert Lewandowski będzie pauzował około dziesięciu dni, co stawia poważny znak zapytania przy jego występie w drugim meczu turnieju przeciwko Austrii. Do sytuacja zdrowotnej kapitana naszej kadry odniósł się z kolei Krzysztof Stanowski w “Kanale Zero”.

– Robert Lewandowski nie zagra z Holandią, a być może także z Austrią. Bo gdy słyszymy, że będziemy się starać, żeby na Austrię wrócił to oznacza, że lekarze będą walczyć, będą robić swoje, ale warto się pomodlić – przyznał Stanowski.

– Jeszcze wczoraj słyszeliśmy, że to tylko ostrożność, że zmiana Roberta Lewandowskiego to dmuchanie na zimne. ale dzisiaj dowiadujemy się, że kapitan reprezentacji Polski ma naderwany mięsień dwugłowy. Na ten moment mamy dwóch zdrowych napastników: Adama Buksę i Krzysztofa Piątka. Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy wysyłać ich oddzielnymi samolotami. Nie powinniśmy ich wsadzać do jednej windy i nie powinni jeść tego samego na obiad. To jest dzisiaj sprawa narodowa – dodał.

