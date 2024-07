Selekcjoner reprezentacji Danii Kasper Hjulmand zdecydował podać się do dymisji po Euro 2024. 52-latek prowadził zespół narodowy w 54 meczach, z czego aż 32 wygrał

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kasper Hjulmand

Selekcjoner Danii odchodzi

Reprezentacja Danii od jakiegoś czasu przyzwyczaiła nas do tego, że potrafi napsuć krwi teoretycznie dużo mocniejszym zespołom od siebie. Przykładem tego mogła być ich fantastyczna postawa podczas Euro 2020, gdzie do historii przeszedł mecz na Parken przeciwko Rosji oraz cała ich droga do półfinału.

Podobnie miało być na Euro 2024, ale tym razem reprezentacja Danii zaprezentowała się nieco słabiej i udało się jej wyjść z grupy, ale odpadła z turnieju w Niemczech już na etapie 1/8 finału. Wówczas dość wyraźnie przegrali z drużyną Niemiec 2:0 i musieli przedwcześnie dla nich wrócić do domu.

Tym samym z tego powodu decyzję o podaniu się do dymisji podjął Kasper Hjulmand, o czym oficjalnie poinformował Duński Związek Piłki Nożnej w mediach społecznościowych. 52-letni szkoleniowiec zespół narodowy swojego kraju prowadził od 2020 roku. W tym czasie prowadził Duńczyków w 54 meczach, z czego aż 32 wygrał, co trzeba uznać za bardzo dobry wynik. Jak na razie nie jest wiadomo, kto zastąpi Hjulmanda oraz to, gdzie szkoleniowiec zamierza podjąć nową pracę.

Czytaj więcej: Jak to jest, że klub nie płaci, a otrzymuje licencję na Ekstraklasę? “Sprawa jest dość prosta”