Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps zostaje w reprezentacji Francji

We wtorkowy wieczór poznaliśmy pierwszego finalistę EURO 2024. Została nim reprezentacja Hiszpanii. „La Furia Roja” bowiem we wczorajszym meczu okazała się lepsza od Francuzów (2:1). Strzelanie w półfinale rozpoczął Randal Kolo Muani, ale później do siatki trafiali tylko rywale. A mianowicie Lamine Yamal oraz Dani Olmo.

Wtorkowa porażka Francuzów sprawiła, że w mediach zaczęto dyskutować o przyszłości Didiera Deschampsa. „Trójkolorowi” mają za sobą przeciętny turniej, mimo że dotarli aż do półfinału. „Les Blues” jednak prezentowali się na niemieckich boiskach poniżej oczekiwań, przez co mocno obrywało się szkoleniowcowi. Czarę goryczy miała przelać porażka z Hiszpanią.

Dziś na łamach „L’Equipe” ukazał się wywiad z prezesem francuskiej federacji. Philippe Diallo poruszył w nim temat przyszłości Didiera Deschampsa w reprezentacji. Dowiedzieliśmy się, że 55-latek ma pełne poparcie zarządu i będzie kontynuował pracę w kadrze.

– Nie widzę powodu, aby kwestionować jego kontrakt. Wyniki z przeszłości przemawiają za nim, a cele zostały osiągnięte. Didier będzie kontynuował swoją misję. W nadchodzących dniach wspólnie omówimy i dokładnie przeanalizujemy, co przegapiliśmy podczas półfinału i co pozwoliłoby się nam poprawić. W tym miesiącu widziałem profesjonalizm i dążenie do doskonałości. Musimy utrzymać ten kierunek. Jeśli chodzi o stosunki w grupie, to nie ma żadnego problemu. Czułem wielką jedność – powiedział prezes FFF.

