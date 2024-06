W końcówce meczu z Austrią Kylian Mbappe złamał nos. Nie wiadomo, kiedy gwiazdor reprezentacji Francji będzie mógł wrócić do gry. O jego stanie zdrowia opowiedział Didier Deschamps.

Mbappe przejdzie operację. Kiedy?

Reprezentacja Francji jest uważana za głównego faworyta do wygrania mistrzostw Europy. Zrealizowała swoje pierwsze zadanie, pokonując w poniedziałek Austriaków 1-0. Pod koniec meczu kibice jednak zamarli, bowiem w jednej z sytuacji ucierpiał Kylian Mbappe. Gwiazdor Trójkolorowych złamał nos i niezwłocznie opuścił murawę. Wstępna diagnoza wskazała, że operacja nie będzie konieczna, a napastnik Realu Madryt wróci do gry jeszcze na mecz z reprezentacją Polski, omijając jedynie starcie przeciwko Holendrom. We wtorek Didier Deschamps przekazał nowe wieści.

Wbrew wcześniejszym informacjom, Mbappe nie ominie operacja. Selekcjoner Francuzów wyjaśnił, że nos po takim urazie nie zregeneruje się bez pomocy chirurgów. Wiadomo, że taki zabieg oznaczałby dłuższą przerwę od gry. Na ten moment nie jest potwierdzone, kiedy Mbappe będzie musiał się jemu poddać. Może do tego dojść dopiero po mistrzostwach Europy, natomiast ostateczna decyzja zapadnie po kolejnych szczegółowych obserwacjach i badaniach.

– W środę przejdzie więcej badań, aby zobaczyć, jak przebiega leczenie. To był poważny uraz. Personel medyczny zrobił wszystko, co konieczne, aby zniwelować obrażenia. Nawet jeśli operacja nie będzie przeprowadzona teraz, Mbappe będzie musiał się jej poddać. Już dziś rano czuł się nieco lepiej, więc zobaczymy. Będziemy go uważnie obserwować – wyjaśnił Deschamps.

Didier Deschamps nous donne des nouvelles du nez de Kylian Mbappé 👀#FiersdetreBleus pic.twitter.com/HIOJt3LHSY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 18, 2024

Francuzi są na dobrej drodze do awansu z grupy. Z Holandią zmierzą się w piątek 21 czerwca.