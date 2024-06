Cudowne trafienie Xherdana Shaqiriego. To trzeba zobaczyć! [WIDEO]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri w swoim stylu. Bramkarz nie miał szans

Właśnie trwa mecz między Szkocją a Szwajcarią w ramach grupy A na mistrzostwach Europy 2024. Zdecydowanie lepiej dzisiejsze zawody rozpoczęli Szkoci, którzy niespodziewanie wyszli na prowadzenie już w 13. minucie po tym, jak gola samobójczego strzelił Fabian Schaer.

Na odpowiedź Helwetów nie trzeba było jednak długo czekać. W 26. minucie do wyrównania doprowadził bowiem Xherdan Shaqiri, którego trafienie już teraz jest kandydatem do bramki turnieju. Skrzydłowy, który dobrze się czuje również na skrzydle, uderzył nie do obrony.

DZIEŁO SZTUKI autorstwa 𝐗𝐡𝐞𝐫𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐪𝐢𝐫𝐢𝐞𝐠𝐨!



Tego gola po prostu trzeba mieć na tablicy!



🔴📲 NA ŻYWO #SCOSUI 1:1

Szwajcarzy w drugiej połowie na pewno będą dążyć do zwycięstwa, gdyż ewentualna wygrana zapewni im awans do 1/8 finału Euro 2024. Przypomnijmy, że w drugim spotkaniu grupy A reprezentacja Niemiec pokonała Węgry 2:0, dzięki czemu zakwalifikowała się do fazy pucharowej.

Xherdan Shaqiri od 2022 roku występuje w Chicago Fire i mimo przeprowadzki do Major League Soccer, nadal otrzymuje powołania do drużyny narodowej. Jak widać, Murat Yakin nie mylił się wystawiając dzisiaj doświadczonego zawodnika w podstawowym składzie swojego zespołu.

Helweci w tamtym tygodniu uporali się z Węgrami (3:1) i teraz są już bardzo blisko gry w play-offach.