Meng Gao/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe zagra na Euro 2024, dlaczego zszedł z boiska?

Reprezentacja Francji we wczorajszym meczu pokonała Portugalię w serii rzutów karny i awansowała do półfinału Euro 2024. Trójkolorowi przez cały mecz mieli mniejsze, bądź większe problemy z rywalami, ale trzeba przyznać, że mili przynajmniej dwie bardzo dobre sytuacje do tego, aby zakończyć ten mecz w regulaminowym czasie gry. Niemniej to się im nie udało i zarówno po regulaminowym czasie gry, jak i po dogrywce tablica świetlna wskazywała wynik 0:0.

Jeden tuż przed rozpoczęciem serii jedenastek z boiska zszedł Kylian Mbappe. Napastnik i kapitan Francji w 55. minucie meczu był opatrywany przez sztab medyczny po zderzeniu z Bruno Fernandesem. Piłkarz ucierpiał po tym, jak został trafiony w maskę, która chroni jego złamany nos. Finalnie dość zaskakująco w 105. minucie Mbappe zastąpił Bradley Barcola. Didier Deschamps postanowił teraz wytłumaczyć swoją decyzję.

– Złamany nos wciąż nie daje mu spokoju w grze. Włożył dużo wysiłku i jest po tym meczu bardzo zmęczony. Nie było sensu go zostawiać dłużej na boisku, nawet wtedy gdyby był wykonawcą rzutów karnych – powiedział selekcjoner na konferencji prasowej po meczu cytowany przez portal “Get French Football News”.

