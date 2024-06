"Gdy trzeba było grać odważnie, to nie graliśmy. [...] Było 100 tysięcy drobnych problemów" - mówi Zbigniew Boniek w rozmowie ze "sport.tvp.pl" na temat reprezentacji Polski na Euro 2024.

Boniek ostro o reprezentacji Polski na Euro 2024

Reprezentacja Polski we wtorek zakończyła swoją przygodę na Euro 2024 w Niemczech. Biało-Czerwoni po trzech meczach fazy grupowej wrócili do domu. O odpadnięciu z turnieju zdecydowała porażka z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3). Na zakończenie mistrzostw Europy udało się jednak ekipie Michała Probierza zremisować z reprezentacją Francji. I to właśnie gra w meczu przeciwko wicemistrzom świata wskazywana jest jako najlepsza na całym turnieju w naszym wykonaniu.

Jednak pojawiają się liczne głosy krytyki ze strony wielu byłych piłkarzy, trenerów oraz ekspertów i dziennikarzy. Jeden z nich zabrał Zbigniew Boniek, który w rozmowie ze “sport.tvp.pl” powiedział, że podczas tegorocznego Euro reprezentacja Polski popełniła wiele błędów, a całe mistrzostwa na nie wyszły.

– Mecz z Francją spowodował, że gorycz porażki została leciutko osłodzona. Nie zmienia to faktu, że na Euro popełniliśmy wiele błędów. Gdy z Austrią trzeba było grać odważnie, odważnie nie graliśmy. Mieliśmy wielki problem jak grać z danym rywalem, w jakim ustawieniu, jakimi zawodnikami. Było 100 tysięcy drobnych problemów – ocenił były prezes PZPN-u.

– Jako człowiek, który kocha polską piłkę, muszę powiedzieć, że nie wyszły nam te mistrzostwa – dodał Boniek.

