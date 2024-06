SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Rumunii

Belgia – Rumunia: oficjalne składy

Sobotnie starcie Belgia – Rumunia w ramach 2. kolejki grupy E Euro 2024 zapowiada się niezwykle interesująco. Ma to związek przede wszystkim z układem tabeli po pierwszej serii gier. Rumunia w znakomitym stylu pokonała Ukrainę aż 3:0 i pokazała, że znajduje się w doskonałej formie. Teraz będzie chciała potwierdzić dobrą dyspozycję w starciu ze znacznie silniejszą reprezentacją Belgii.

Jednak Czerwone Diabły dość nieoczekiwanie przegrały pierwszy mecz turnieju ze Słowacją 0:1. Mimo wielu okazji strzeleckich Belgowie nie zdołali zdobyć ani jednej bramki. Porażka sprawiła, że zespół prowadzony przez Domenico Tedesco nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę.

W sobotę Rumunii będą walczyć o marzenia. Kolejna wygrana pozwoli im świętować awans do 1/8 finału, bowiem nawet w przypadku zajęcia trzeciego miejsca w grupie sześć punktów dałoby im z pewnością możliwość gry w 1/8 finału. Belgowie z kolei walczą o powrót do rywalizacji, by przed ostatnią serią gier nie znaleźć w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Oficjalne składy na mecz Belgia – Rumunia

Belgia: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Doku, Tieleans, Onana, Thaete, De Bruyne, Lukaku, Lukebakio.

Rumunia: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, M. Marin, Man, R. Marin, Stancu, Mihaila, Dragus.

Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

