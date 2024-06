Belgia – Rumunia: typy, kursy, zapowiedź (22.06.2024)

BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

Mecz Belgia – Rumunia Data i godzina 22 czerwca 2024, 21:00 Rozgrywki Euro 2024 – grupa E Miasto i stadion Kolonia, RheinEnergieStadion Typ na mecz Wygrana Belgii

Belgia – Rumunia, typy bukmacherskie

Oczekiwania kibiców wobec reprezentacji Belgii spadły po pierwszej kolejce Euro 2024. Brak jakiejkolwiek zdobyczy punktowej stawia tę kadrę przed koniecznością szybkiego zrehabilitowania się, co może finalnie dać nawet pierwsze miejsce w grupie. Rumunia spróbuje pokrzyżować ten plan.

Rumunii są liderem grupy i mają apetyt na sprawienie kolejnej sensacji. Pokonanie Belgii było jeszcze większym zaskoczeniem od wygranej 3:0 z Ukrainą. Mi bliżej jednak to stwierdzenia, że faworyt sprosta swojej roli, chociaż napotka spory opór i zdecydowanie nie będzie to łatwe spotkanie dla Romelu Lukaku i spółki. Mój typ: wygrana reprezentacji Belgii.

kurs na wygraną Belgii – 1.50 w LVBET

kurs na remis – 4.30 w LVBET

kurs na wygraną Rumunii – 7.00 w LVBET

Bonusy od LVBET

Rozważając postawienie zakładu na mecz Belgii z Rumunią warto również zwrócić uwagę na ofertę LVBET. Nowi klienci, którzy zarejestruja konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymają na start pakiet bonusów. Już za samą rejestrację i weryfikację konta zgarniesz darmowy zakład 20 zł. Bukmacher oferuje również bonusy od pierwszych trzech wpłat. Łącznie dzięki nim możesz zgarnąć nawet 2000 zł

LVbet Aż do 2310 zł Bonus 200 zł za typ + pakiet na 2110 zł! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg Bierz bonus od bukmachera! Odbierz!

Belgia – Rumunia, typ kibiców

Euro 2024 – grupa E, 2. kolejka Kto wygra? Belgia 0% będzie remis 0% Rumunia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Belgia

będzie remis

Rumunia

Belgia – Rumunia, ostatnie wyniki

W marcowych meczach towarzyskich fani reprezentacji Belgii nie zaznali smaku zwycięstwa, ponieważ kadrze tej zdarzył się remis z Anglią oraz Irlandią Północną. Progres nastąpił trzy miesiące później, ponieważ Czerwone Diabły ograły bez straty gola Czarnogórę i Luksemburg.

Belgia do Euro 2024 podeszła z chęcią walki o medale. Plany trochę pokrzyżowała Słowacja, która objęła prowadzenie po siedmiu minutach i korzystnego rezultatu nie oddała już do końca, co skutkowało sensacyjnym triumfem 1:0.

Mecze przygotowawcze nie napawały Rumunów optymizmem. Było to uzasadnione, ponieważ kadra ta nie wygrała żadnego z czterech meczów sparingowych. Porażka z Kolumbią oraz brak wygranej z Irlandią Północną, Bułgarią oraz Liechtensteinem mógł niepokoić.

Rumunia w pierwszej kolejce zaliczyła spektakularny występ z Ukrainą. Rumunii nie bali się przeciwnika i zaaplikowali mu aż trzy gole i to w dodatku w większości bardzo efektowne. Triumf 3:0 postawił tę reprezentację w bardzo komfortowym położeniu przed dalszymi meczami.

Belgia – Rumunia, historia i bilans

W tym stuleciu reprezentacje te rywalizowały ze sobą tylko dwa razy. W obu przypadkach były to mecze sparingowe, za każdym razem zakończone wynikiem 2:1. Raz wygrała Rumunia a raz Belgia. W ogólnym rozrachunku także jest remis, ponieważ na 12 konfrontacji przypadło po 5 zwycięstw Belgii i Rumunii. Dwukrotnie padł remis. Minimalnie lepiej w golach wypada Belgia (16 do 14).

Belgia – Rumunia, kursy bukmacherskie

Porażka w pierwszej kolejce nie zmieniła faktu, że Belgia jest murowanym faworytem do zrehabilitowania się i zdobycia trzech punktów. W LVBET taki scenariusz oceniono na 1,50. Sam remis byłby już niespodzianką, co pokazuje kurs 4,45. Ewentualna wygrana Rumunii to kurs w wysokości aż 7.00.

Warto także sprawdzić ofertę powitalną LVBET i zgarnąć darmowy zakład 20 zł za samą rejestrację konta oraz jego weryfikację. Bonus powitalny otrzymasz zakładająć konto w LVBET z kodem promocyjnym GOAL.

(1) (X) (2) 1.50 4.30 7.00 Zagraj w LVBET Kursy na mecz Dania – Anglia. Aktualne na 21:04 21.06.2024

Belgia – Rumunia, sytuacja kadrowa

Domenico Tedesco nie ma do dyspozycji pełnej kadry. Teoretycznie do gry na Rumunię będzie już Jan Verthongen. Pod znakiem zapytania stoi jednak występ Axela Witsela. Z kolei dopiero w fazie pucharowej na murawie będzie mógł pojawić się kontuzjowany Thomas Meunier.

Edward Iordanescu nie martwi się kontuzjami w zespole. Pewną obawą dla selekcjonera Rumunii może być jednak fakt, że jedną żółtą kartkę od przymusowej pauzy jest strzelec jednego z goli w pierwszej kolejce, czyli Razvan Marin.

Belgia – Rumunia, przewidywane składy

U Belgów panuje złość za inauguracyjną porażkę, więc mówi się o możliwych roszadach od pierwszej minuty. Johan Bakayoko z pewnością będzie naciskał, aby wyprzeć Jeremy’ego Doku lub Leandro Trossarda

Rumunia zapewne wyjedzie na boisko w niezmienionym składzie, choć lokalne media donoszą, że kandydatem do zastąpienia Florinela Comana na lewym skrzydle jest skrzydłowy Parmy Valentin Mihaila .

Belgia Domenico Tedesco Rumunia Edi Iordanescu Belgia Domenico Tedesco 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Rumunia Edi Iordanescu Rezerwowi 2 Zeno Debast 6 Axel Witsel 9 Leandro Trossard 11 Yannick Ferreira-Carrasco 12 Thomas Kaminski 13 Matz Sels 14 Dodi Lukebakio 14 Dodi Lukebakio 16 Aster Vranckx 17 Charles De Ketelaere 18 Orel Mangala 20 Loïs Openda 23 Arthur Vermeeren 25 Maxim De Cuyper 5 Ionut Nedelcearu 7 Denis Alibec 8 Alexandru Cicaldau 9 George Puscas 10 Ianis Hagi 12 Horatiu Moldovan 13 Valentin Mihaila 14 Darius Olaru 15 Andrei Burca 16 Stefan Tarnovanu 22 Vasile Mogos 23 Deian Sorescu 24 Bogdan Racovitan 25 Daniel Birligea 26 Adrian Sut

Belgia – Rumunia, transmisja meczu

Sobotni mecz, który zakończy drugą kolejkę Euro 2024 w Niemczech będzie do obejrzenia w internecie oraz w telewizji. Spotkanie z udziałem reprezentacji Belgii oraz Rumunii będzie emitowane na antenach TVP 1 i TVP Sport. Ponadto mecz będzie można zobaczyć dzięki stronie internetowej TVPSport.pl czy aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na urządzenia mobilne i Smart TV. Komentatorami rywalizacji będą Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.