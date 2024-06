We Francji były obawy, że Kylian Mbappe nie będzie zdolny do gry na start Euro 2024. W piątek gwiazdor Realu Madryt wznowił treningi z drużyną i będzie gotowy na mecz z Austrią.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wrócił do treningów

Reprezentacja Francji to faworyt do wygrania mistrzostw Europy. Kibice upatrują nadziei w Kylianie Mbappe, który będzie podwójnie zmotywowany po hitowym transferze do Realu Madryt. Saga z jego udziałem zakończyła się tuż przed Euro 2024, tak aby był on w pełni skupiony na drużynie narodowej.

W obozie Trójkolorowych podczas czerwcowego zgrupowania pojawiły się natomiast spore wątpliwości. W trakcie meczu towarzyskiego z Luksemburgiem Mbappe nabawił się urazu stłuczonego kolana. Pierwotnie sugerowano, że nie zagra w kolejnym sparingu przeciwko Kanadzie, lecz w końcówce pojawił się na murawie. Nie był jeszcze w pełni dyspozycyjny, a mimo to Didier Deschamps posłał go do gry.

W czwartek Mbappe nie pojawił się na treningu z drużyną. Mimo tego podczas konferencji uspokajano, że nie ma ryzyko, iż nie będzie mógł wystąpić przeciwko Austrii. W piątek RMC Sport poinformowało, że gwiazdor Realu Madryt normalnie odbywa zajęcia z pozostałymi zawodnikami, a po jego problemach zdrowotnych nie ma już śladu.

Reprezentacja Francji będzie mogła skorzystać ze swojej największej gwiazdy w pierwszym meczu fazy grupowej Euro 2024. Na boisku zabraknie natomiast najprawdopodobniej Aureliena Tchouameniego, który wciąż leczy kontuzję, odniesioną jeszcze podczas meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

