fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Michał Probierz

Moder wywalczył miejsce w składzie?

Reprezentacja Polski w niedzielę rozegra pierwszy mecz na mistrzostwach Europy. Czeka ją trudne wyzwanie, bowiem zmierzy się z faworyzowaną Holandią. Ostatnie dni z pewnością nie były spokojne w obozie Biało-Czerwonych, a wszystko to za sprawą problemów kadrowych, jakie namnożyły się po meczach towarzyskich z Ukrainą oraz Turcją. Urazów nabawili się chociażby Robert Lewandowski czy Karol Świderski, typowani do wyjściowej jedenastki na Euro 2024.

Wobec kontuzji Lewandowskiego i Świderskiego, Michał Probierz może zrezygnować z koncepcji gry dwójką napastników. Formacja z jednym wysuniętym snajperem sprawdziła się w wygranym meczu kontrolnym z Ukrainą, choć wówczas była to zmiana wymuszona po urazie Arkadiusza Milika. Na kanale “Meczyki” padła teza, jakoby selekcjoner najprawdopodobniej postawi właśnie na jednego napastnika, który będzie wspomagany przez kolejnego ofensywnego pomocnika.

Świderski walczy z czasem, lecz od pierwszych minut przeciwko Holendrom zapewne nie zagra. Trwa wewnętrzna rywalizacja o miejsce w składzie między Krzysztofem Piątkiem a Adamem Buksą. Na ławce rezerwowych powinien z kolei usiąść Kacper Urbański, który w meczach towarzyskich pokazał się ze znakomitej strony. Kosztem 19-latka zagra jednak najprawdopodobniej Sebastian Szymański.

Probierz może za to szykować niespodziankę w środku pola, bowiem wysoko stoją notowania Jakuba Modera, który u tego selekcjonera od pierwszej minuty jeszcze nie zagrał. Podczas trwającego zgrupowania rozczarowuje Jakub Piotrowski, który wydawał się do tej pory pewniakiem do wyjściowej jedenastki.