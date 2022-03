Verratti po kompromitacji w El. MŚ: nie obrażajcie nas

PressFocus Na zdjęciu: Marco Verratti

Marco Veratti wezwał fanów reprezentacji Włoch, aby ci zaprzestali obrażać włoskich piłkarzy. Piłkarz Paris Saint-Germain we wpisie na jednym z portali społecznościowych skrytykował kibiców mówiąc, że wszyscy są tylko ludźmi.

Włosi sensacyjnie odpadli z eliminacji mistrzostw świata przegrywając z Macedonią Północną

Marco Verratti zwrócił się do fanów, aby ci nie obrażali reprezentantów Włoch

Pomocnik przyznaje, że takie zachowanie nic nie wnosi

“Zapominacie, że jesteśmy normalnymi ludźmi, takimi jak wy”

Squadra Azzurra sensacyjnie pożegnała się z eliminacjami do tegorocznego mundialu przegrywając przed własną publicznością z Macedonią Północną. Włosi przez całe spotkanie dominowali, wręcz miażdżyli swojego rywala, ale ostatecznie to przyjezdni zdobyli decydującego gola w doliczonym czasie gry i awansowali do finału baraży, w którym zmierzą się z Portugalią.

Po spotkaniu na reprezentację Włoch wylała się fala hejtu. Wynik spotkania był głośno komentowany nie tylko w mediach, ale przede wszystkim w Internecie, gdzie kibice często w dość niecenzuralny sposób komentowali grę Italii. Pod adresem wielu piłkarzy można było przeczytać wyzwiska.

– Nie sądzę, aby najlepszym sposobem radzenia sobie z tym wszystkim było obrażanie wszystkich piłkarzy, ponieważ każdy z nas starał się dać z siebie wszystko, co niestety nie wystarczyło. Przede wszystkim zostawcie tych młodszych graczy w spokoju. Jeśli naprawdę musicie to odnoście się do nas, starszych. Czasami zapominacie, że jesteśmy normalnymi ludźmi, takimi jak wy i my też mamy swoje uczucia oraz emocje towarzyszące różnym wydarzeniom – napisał Veratti na Instragramie.

Włosi drugi mundial z rzędu obejrzą tylko w telewizji. Do Rosji Italia również nie pojechała po porażce w barażach. Cztery lata temu lepsi okazali się Szwedzi. Nikt na świecie nie spodziewał się, że obecni Mistrzowie Europy nie zdołają zakwalifikować się do tegorocznych mistrzostw świata.

– Chcę podziękować wszystkim za ciężką pracę, za entuzjazm i pasję związaną z drużyną narodową. Niestety w piłce nożnej nie zawsze wszystko idzie w parze z oczekiwaniami czy marzeniami. Rozczarowanie jest ogromne, ale już nie raz udowadnialiśmy, że potrafimy się podnieść po takich niepowodzeniach. Futbol to nasza pasja i nadal będziemy dawać z siebie wszystko, aby wspólnie spędzać więcej satysfakcjonujących chwil – dodał.

Po porażce z Macedonią Północną, Włochy we wtorek rozegrają towarzyski mecz z Turcją, która również przegrała swój mecz półfinałowy. Ich rywalem była Portugalia, która zwyciężyła 3:1.

