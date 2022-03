Sancho i Rashford bez powołań. Southgate wyjaśnia

PressFocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Gareth Southgate ogłosił dziś powołania do reprezentacji Anglii, wśród których zabrakło miejsca dla Marcusa Rashforda oraz Jadona Sancho. Decyzje selekcjonera wywołały burzę na Wyspach Brytyjskich.

Rashford i Sancho nie dostali powołania do reprezentacji Anglii

Gareth Southgate wyjaśnia swoją decyzję

Anglia rozegra towarzyskie mecze ze Szwajcarią oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej

Gareth Southgate zaskoczył

Brak powołań dla dwóch gwiazd Manchesteru United wzbudziło wiele kontrowersji. Uznania w oczach w oczach Garetha Southegate’a nie znalazł również gracz Manchesteru City Kyle Walker. Po raz pierwszy do seniorskiej drużyny narodowej powołany został kapitan reprezentacji U21 Marc Guehi.

– Mamy w składzie innych ofensywnych piłkarzy, którzy naszym zdaniem są w lepszej formie – skomentował Southgate brak powołania dla Jadona Sancho. 21-letni gracz Czerwonych Diabłów strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty w ostatnich sześciu meczach Premier League, dlatego decyzja selekcjonera była dla wielu niespodzianką. – Jego gra w ostatnich miesiącach znacznie poprawiła się, jednak występuje na pozycji, gdzie jest spora rywalizacja – dodał.

– Ostatnie tygodnie to nie jest dobry czas Marcusa. Jest traktowany na równi z innymi. Uznałem, że obecnie są inni piłkarze prezentujący lepszy poziom. Wiemy, na co go stać i czekamy na jego powrót – powiedział na temat Rashforda Gareth Southgate.

Anglia rozegra dwa towarzyskie spotkania. Rywalem podopiecznych Garetha Southagte’a będzie Szwajcaria oraz Wybrzeże Kości Słoniowej. Mecze zostaną odbędą się na Wembley. W kadrze znalazło się 18 zawodników, którzy mieli okazję występować podczas EURO 2020.

Pełna lista powołanych do reprezentacji Anglii

Bramkarze: Nick Pope, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Marc Guehi, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Ben White

Pomocnicy: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Declan Rice, James Ward-Prowse

Napastnicy: Tammy Abraham, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Raheem Sterling

