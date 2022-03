Pogba zdecyduje o przyszłości po sezonie

Źródło: The Telegraph

PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba latem zostanie najbardziej znanym i najbardziej pożądanym wolnym piłkarzem na rynku transferowym. Francuz wciąż nie podjął decyzji na temat swojej przyszłości i jak informuje brytyjski The Telegraph nie zrobi tego do końca sezonu.

Paul Pogba wciąż nie podjął decyzji na temat swojej przyszłości

The Telegraph uważa, że Francuz decyzje podejmie po zakończeniu sezonu

Manchester United chce zatrzymać swoją gwiazdę

Kolejka chętnych po Francuza

Pogba ustanowił rekord transferowy w Wielkiej Brytanii, gdy Manchester United wykupił go z Juventusu za około 90 mln funtów. Teraz po sześciu latach spędzonych na Old Trafford pomocnik zastanawia się nad swoją przyszłością.

Na początku trwającej kampanii Czerwone Diabły zaoferowały Pogbie nową umowę, jednak od tego czasu niewiele się zmieniło. Obie strony wciąż nie doszły do porozumienia i jak donoszą brytyjskie media raczej nie można spodziewać się rozwiązania tej sytuacji w najbliższym czasie. The Telegraph uważa, że Francuz przez najbliższe dwa miesiące chce skupić się tylko i wyłącznie na grze w piłkę, a na temat swojej przyszłości pomyśleć dopiero po zakończeniu rozgrywek.

Francuski zawodnik w tym momencie bierze pod uwagę każdą ewentualność: pozostanie w Manchesterze United, odejście do innego klubu Premier League lub wyjazd za granicę. Mimo to, że Pogba będzie wolnym piłkarzem, to jednak nie każdy klub będzie w stanie sprostać jego wymaganiom finansowym. W kontekście jego ewentualnego odejścia wymienia się PSG, Real Madryt czy Juventus, w którym rozpoczynał swoją karierę na seniorskim poziomie.

Czerwony Diabły również chętnie zatrzymają swoją gwiazdę. Pogba to zawodnik, który może być kluczowy w każdej drużynie świata, dlatego ekipa z Old Trafford nie chce dopuścić do straty takiego gracza. Wszystko jednak zależeć będzie od osobistych preferencji Francuza.

Zobacz również: Gary Neville wybiera nowego menedżera United