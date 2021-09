Gwiazda reprezentacji Anglii kontuzjowana, nie zagra z Polską!

Reprezentacja Anglii poinformowała, że Jadon Sancho opuścił zgrupowanie w wyniku kontuzji. Nowy nabytek Manchesteru United został uderzony w trakcie treningu jeszcze przed starciem z Węgrami (4:0). Uraz wykluczy go ze spotkań przeciwko Andorze i Polsce.

Jadon Sancho doznał kontuzji w wyniku zderzenia na treningu

Został odesłany ze zgrupowania reprezentacji Anglii, która w przyszłym tygodniu zmierzy się z Polską

Oczekuje się, że 21-latek będzie do dyspozycji Ole Gunnara Solskjaera w pierwszym meczu Manchesteru United po przerwie reprezentacyjnej

Jadon Sancho kontuzjowany, nie zagra z Polską!

Reprezentacja Anglii poinformowała, że Jadon Sancho doznał kontuzji w trakcie treningu. Miało to miejsce jeszcze przed starciem z Węgrami (4:0), w którym nowy nabytek Manchesteru United nie wziął udziału. Uraz okazał się poważniejszy niż oczekiwano. 21-latek ostatecznie w sobotę opuścił zgrupowanie. Oznacza to, że błyskotliwy skrzydłowy nie weźmie udziału w spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata, w którym Synowie Albionu zmierzą się z reprezentacjami Andory oraz Polski.

An update from the #ThreeLions camp… — England (@England) September 4, 2021

To znaczne osłabienie zespołu Garetha Southgate’a, choć Sancho nie odgrywa u Garetha Southgate’a pierwszoplanowej roli. Selekcjoner woli korzystać z usług Raheema Sterlinga czy Jacka Grealisha na skrzydłach.

Zawodnik Manchesteru United zadebiutował w seniorskiej reprezentacji w 2018 roku. Od tamtej pory uzbierał 22 spotkań w narodowych barwach. Zdobył w nich trzy gole.

