Rosja – Polska: rosyjscy kibice stawiają na… Biało-czerwonych

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Rosji

Reprezentacje Rosji i Polski zmierzą się w pierwszym spotkaniu barażowym o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Według bukmacherów faworytem są Rosjanie. Innego zdania są natomiast… rosyjscy kibice.

Rosja będzie rywalem reprezentacji Polski w barażowym meczu o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata

Mecz rozegrany zostanie w Rosji, co jest niewątpliwie dużym atutem drużyny Walerija Karpina

Kibice reprezentacji Rosji nie wierzą w swoją drużynę i w większości uważają, że nie poradzi sobie z Polską

Kibice reprezentacji Rosji pesymistami

W piątek w Zurichu odbyło się losowanie barażowych par o awans na katarski mundial. W jednym z par pierwszej rundy reprezentacja Rosji zmierzy się z Polską. Zwycięzca tej konfrontacji w decydującym o awansie meczu zagra natomiast ze Szwecją lub Czechami.

Na papierze faworytem spotkania wydają się być Rosjanie, którzy będą mieli po swojej stronie duży atut w postaci rozgrywania meczu przed własną publicznością. Mimo tego rosyjscy kibice nie są optymistami. W sondzie, która prowadzona jest na portalu sports.ru aż 57% głosujących uważa, że reprezentacja Rosji nie poradzi sobie z Polską. 11% jest zdania, że drużyna Walerija Karpina zwycięży w pierwszym spotkaniu, ale będzie musiała uznać w wyższość Czechów lub Szwedów. A awans na katarski mundial wierzy natomiast 32% głosujących.

W komentarzach reprezentacja Polski określana jest przez nich mianem drużyny jednej supergwiazdy. Jednocześnie zaznaczają jednak, że rosyjska drużyna nie ma w swoich szeregach ani jednego takiego zawodnika.

“Polska jest w zasadzie drużyną z jedną gwiazdą. Szwedzi i Czesi są silni zespołowo, ale są do przejścia. Rosja nie będzie faworytem, ale nie będzie też outsiderem, tak jakby to było przeciwko Portugalii czy Włochom” – czytamy w jednym z wpisów. W odpowiedzi inny kibic reprezentacji Rosji pisze: “Polska to drużyna jednej supergwiazdy, Rosja – zero supergwiazd. Czesi pokazali na Euro świetny futbol. Są zresztą głównym faworytem naszej ścieżki. Szwedzi również grali dobrze. Naprawdę jesteśmy najsłabsi w tej czwórce”.

Rosjanie nie odbierają swojej drużynie szans na awans, ale podkreślają, że o jego wywalczenie będzie bardzo trudno. “Losowanie jest wyrównane, ale problem polega na tym, że trzeba pokonać dwie wyrównane drużyny z rzędu. Jeżeli uznany, że szansa na sukces z każdą z nich wynosi 50% to otrzymamy, że szansa na wyjazd do Kataru wynosi 25%. Dla porównania bukmacherzy dawali 40% szans na niewygraną Chorwaci. Jak to się skończyło wiemy. Więc szanse są, ale bardzo małe” – czytamy w kolejnym komentarzu.

