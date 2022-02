Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W sobotę PZPN wydał oświadczenie, w którym jasno odmawia zagrania meczu barażowego z Rosją. Po meczu Eintrachtu Frankfurt z Bayernem Monachium zapytano o to Roberta Lewandowskiego. Dziennikarze chcieli wiedzieć, co jeśli Polska nie awansuje na mundial z powodu tej decyzji.

Polska zgodnie ze stanowiskiem PZP nie zagra w meczu barażowym z Rosją

Do decyzji polskiej federacji wciąż nie ustosunkowała się FIFA

Organizacja w tej sytuacji może ukarać Polskę walkowerem

Lewandowski nie martwi się możliwym odpadnięciem z baraży

Dziś oficjalnie ogłoszono, że Polska nie zagra z Rosją w barażach o awans na mistrzostwa świata. Decyzję wspólnie podjęli Cezary Kulesza oraz reprezentanci Polski. Poparł ją także Robert Lewandowski, który wydał oświadczenie na Twitterze. Po meczu Bayernu Monachium kapitana reprezentacji Polski zapytano, co jeśli z powodu tej decyzji Biało-Czerwoni odpadną i nie pojadą na mundial.

– Nie wyobrażam sobie, żebyśmy za miesiąc wyszli na boisko, zapominając o tym, co się dzieje na Ukrainie i skupili się na sporcie. To jest nie do zaakceptowania, dlatego razem wspólnie z kolegami podjęliśmy taką decyzję, bo zdajemy sobie sprawę z tego wszystkiego – powiedział Lewandowski na antenie Viaplay.

– Są rzeczy ważniejsze niż futbol. Słysząc o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, obserwując to, to nie są ładne obrazki. Tak jak nasz kolega Tomasz Kędziora, który wczoraj jeszcze opowiadał mi o sytuacji w Kijowie – kontynuował napastnik Bayernu.

– To na pewno boli, to jest ciężkie. Dlatego jeśli możemy, wspieramy cały naród ukraiński. Pomimo tego, że sport z polityką nie powinien się mieszać, to ciężko to w tym momencie oddzielić – dodał.

FIFA jak na razie nie podjęła jeszcze decyzji o dyskwalifikacji Rosji z eliminacji do mundialu. Oprócz Polski, sprzeciw wobec rozgrywania meczu z Rosją wyraziła także Szwecja. Tamtejsza federacja wydała w sobotę po południu oświadczenie, że nie zamierza rywalizować z reprezentacją Sbornej w obliczu obecnej sytuacji.

