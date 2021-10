Reprezentacja Polski wygrała we wtorkowy wieczór z Albanią w arcyważnym spotkaniu w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Dzięki tej wygranej Biało-czerwoni wykonali krok w kierunku awansu do baraży. Kiedy się odbędą, kto może wziąć w nich udział? Informacje prezentujemy poniżej.

Reprezentacja Polski odniosła bardzo ważne zwycięstwo nad Albanią we wtorkowy wieczór

Biało-czerwoni pokonali zespół Edoardo Reji 1:0 po trafieniu Karola Świderskiego

Dzięmki cennemu zwycięstwu podopieczni Paulo Sousy są bliżej gry w barażach o awans na mundial w Katarze

Mistrzostwa Świata 2022 – baraże

Reprezentacja Polski może wziąć udział w barażach o awans na mistrzostwa świata. Aktualnie podopieczni Paulo Sousy plasują się na drugiej pozycji w tabeli grupy I, legitymując się dorobkiem 17 punktów na koncie. Biało-czerwoni do prowadzącej Anglii tracą trzy oczka.

Jeśli polska drużyna zakończy rywalizację w fazie grupowej eliminacji na drugim miejscu, to znajdzie się w barażach. Ogólnie do tego typu spotkań uprawnionych będzie 10 zespołów z drugich pozycji w swoich grupach kwalifikacji do mundialu. Ponadto wezmą w nich udział dwaj zwycięzcy Ligi Narodów UEFA, którzy nie zdołali wywalczyć awansu na światowy czempionat w grupie eliminacyjnej.

Sześć drużyn w barażach zostanie rozstawionych, na co wpływ będzie miał bilans meczów w eliminacjach do mistrzostw świata. Spotkania barażowe rozegrane zostaną 24-29 marca 2022 roku.

Na kogo mogą trafić piłkarze reprezentacji Polski? Na dzisiaj trudno jednoznacznie stwierdzić. W każdym razie o grę w barażach mogą być zaangażowane następujące ekipy: Serbia / Portugalia, Hiszpania / Szwecja, Włochy / Szwajcaria, Ukraina / Finlandia/ Bośnia i Hercegowina, Czechy / Walia, Szkocja, Holandia / Norwegia / Turcja, Chorwacja, Rumunia.

