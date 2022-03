Pressfocus Na zdjęciu: Janne Andersson

Reprezentacja Polski zagra w finale baraży o mundial dzięki decyzji FIFA. Szwedzka federacja wydała komunikat, gdyż nie zgadza się z postawieniem światowej piłkarskiej centrali.

Biało-czerwoni wystąpią w finale baraży o mundial

To skutek decyzji FIFA po przyznaniu walkowera

Szwedzka federacja ma żal do światowej centrali piłkarskiej

Szwecja zarzuca FIFA niewłaściwą decyzję

We wtorkowy wieczór otrzymaliśmy komunikat, na który niecierpliwie czekali polscy kibice. FIFA podjęła decyzję w sprawie marcowego barażu o mundial z Rosją. Reprezentacja tego kraju została ukarana walkowerem, dzięki czemu biało-czerwoni uzyskali automatyczną kwalifikację do finału bez konieczności gry. To zdecydowanie nie spodziewało się szwedzkiej federacji (potencjalny przeciwnik Polski w finale), która wydała specjalne oświadczenie.

– Postawiliśmy sprawę jasno i w kontakcie z FIFA informowaliśmy o tym, jak patrzymy na nadchodzące baraże. Uważamy, że sportowo najrozsądniejsze i najsprawiedliwsze byłoby, gdyby Polska dostała nowego rywala w półfinale – powiedział Hakan Sjoestrand, sekretarz generalny szwedzkiej federacji.

– Rozumiemy, że jest to trudna zagadka dla FIFA, niemniej jednak powinna obowiązywać zasada grania na tych samych warunkach, czyli rozegrania i wygrania dwóch meczów. Teraz Polska uzyska przewagę w finale baraży – uzupełnił. Nie zabrakło również opinii selekcjonera reprezentacji Szwecji.

– FIFA podjęła w końcu słuszną decyzję, jeśli chodzi o Rosję, ale jest ona całkowicie niewłaściwa ze sportowego punktu widzenia. Skupiamy się jednak wyłącznie na meczu z Czechami. Chcemy pojechać na mistrzostwa świata i zrobimy wszystko, aby tam się dostać – stwierdził Janne Andersson.

