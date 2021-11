Mecz Polska – Węgry na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach eliminacji do mistrzostw świata odbędzie się bez kibiców gości – poinformowało BBC. Jest to kara od FIFA za zamieszki, do jakich doszło podczas październikowego meczu Anglia – Węgry na Wembley w Londynie.

FIFA ukarała Węgierską Federację Piłkarską. Oprócz zakazu udziału kibiców gości w meczu Polska – Węgry, nałożono też karę finansową

Węgierscy kibice doprowadzili do rozróby podczas meczu eliminacji mistrzostw świata Anglia – Węgry

Wcześniej Węgrzy zostali ukarani przez UEFA po Euro 2020

Mecz Polska – Węgry tylko dla kibiców gospodarzy

Spotkanie Polska – Węgry w eliminacjach mistrzostw świata odbędzie się 15 listopada na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Na trybunach będą mogli zasiąść jednak tylko kibice gospodarzy. FIFA ukarała Węgierską Federację Piłkarską (MLSZ) za zamieszki, jakich dopuścili się fani Madziarów podczas meczu na Wembley, w którym padł remis 1:1. Oprócz tego MLSZ będzie musiała zapłacić 75 tysięcy franków szwajcarskich. W komunikacie dodano, że “FIFA ostro potępia takie incydenty”.

Problemy z węgierskimi kibicami to nie nowość dla Anglików, ponieważ we wrześniu doszło do rasistowskiego skandalu podczas meczu w Budapeszcie. Po tym spotkaniu FIFA ukarała MLSZ zamknięciem trybun na kolejne dwa domowe mecze eliminacji MŚ. Wtedy Węgrzy także musieli zapłacić karę finansową – 200 tysięcy franków szwajcarskich.

Podczas Euro 2020 fani reprezentacji Węgier żywiołowo dopingowali swoją drużynę narodową, ale także dopuszczali się rasistowskich zachowań, na które zwróciła uwagę UEFA. W efekcie poskutkowało to karą zamknięcia trybun na trzy mecze (ostatni w zawieszeniu). Ta sankcja nie dotyczyła meczu Węgry – Anglia, ponieważ spotkanie było rozgrywane pod egidą FIFA, a nie UEFA, a światowa federacja nie poprosiła o przeniesienie kary.

Piara Powar, dyrektor wykonawczy organizacji antydyskryminacyjnej Fare Network, powiedziała w rozmowie z BBC Sport, że “Węgrzy mają prawdopodobnie najbardziej problematyczną bazę fanów”.

Polska – Węgry: kiedy mecz?

Mecz eliminacji mistrzostw świata Polska – Węgry odbędzie się 15 listopada w Warszawie. Spotkanie to zakończy fazę grupową eliminacji. Wcześniej reprezentacja Polski zagra 12 listopada na wyjeździe z Andorą.

Elimiacje MŚ sytuacja w polskiej grupie

Po ośmiu kolejkach fazy grupowej eliminacji mistrzostw świata reprezentacja Polski zajmuje 2. miejsce w grupie I. Biało-czerwoni mają na swoim koncie 17 punktów, o trzy mniej od prowadzącej Anglii. Węgry zajmują dopiero czwarte miejsce i mają zaledwie 11 oczek. W najbliższym meczu Polska zmierzy się z Andorą, która jest piąta i ma tylko sześć punktów. Tabela grupy I wskazuje jasno, że jeśli nie wydarzy się żaden kataklizm, Polacy zagrają w marcu w barażach o udział w mundialu.