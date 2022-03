PressFocus Na zdjęciu: Daniele Orsato

Daniele Orsato poprowadzi wtorkowy barażowy mecz eliminacji mistrzostw świata Polska – Szwecja. Włoski arbiter całkiem niedawno, bowiem latem ubiegłego roku, miał okazje sędziować obu drużynom.

Biało-czerwoni nie przegrali do tej pory żadnego spotkania, które prowadził ten arbiter

Mecz Polska – Szwecja odbędzie się we wtorek (29 marca) o godzinie 20:45

Daniele Orsato sędzią meczu Polska – Szwecja

Wtorkowe spotkanie, które rozegrane zostanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie wyrasta na najważniejszy dla reprezentacji Polski mecz w 2022 roku. Pojedynek ze Szwecją, która w czwartek po dogrywce pokonała reprezentację Czech, zadecyduje o tym która reprezentacja zagra na tegorocznym mundialu w Katarze.

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) w niedzielę oficjalnie ogłosiła obsadę sędziowską na to spotkanie. Misję poprowadzenia tego meczu otrzymała zespół sędziowski z Włoch, z arbitrem głównym Daniele Orsato na czele.

46-letniemu arbitrowi na liniach asystować będą Ciro Carbone i Alessandro Giallatini, natomiast arbitrem technicznym będzie Davide Massa. Na Stadionie Śląskim obecny będzie również VAR, za który odpowiedzialność wezmą Massimiliano Irrati i Marco Guida.

Orsato po raz czwarty

Dla Daniele Orsato będzie to czwarty mecz w sędziowskiej karierze z udziałem reprezentacji Polski. Do tej tej pory sędziował Biało-czerwonym trzy mecze, w których polska drużyna odniosła jedno zwycięstwo i zanotowała dwa remisy. Pierwszą okazję miał w 2011 roku, kiedy został wyznaczony do poprowadzenia towarzyskiego meczu z Niemcami, który zakończył się remisem 2:2. W 2017 roku był arbitrem wygranego przez Polskę 4:2 meczu eliminacji Euro 2008 z Czarnogórą.

Ostatnie spotkanie włoskiego arbitra z reprezentacją Polski miało miejsce podczas ubiegłorocznego Euro 2020. Orsato poprowadził zremisowany 1:1 mecz z Hiszpanią, w którym nie ustrzegł się również błędów. Włoch nie podyktował ewidentnego rzutu karnego dla polskiego zespołu za faul na Piotrze Zielińskim.

data rozgrywki mecz 06.09.2011 Towarzyski Polska 2:2 Niemcy 08.10.2017 el. MŚ Polska 4:2 Czarnogóra 19.06.2021 Euro 2020 Hiszpania 1:1 Polska

Szwedom Orsato do tej pory również sędziował trzy razy. Ostatni raz także podczas Euro 2020, w meczu 1/8 finału z Ukrainą, który zakończył się porażką szwedzkiej drużyny 1:2 po dogrywce.

data rozgrywki mecz 06.09.2016 el. MŚ Szwecja 1:1 Holandia 15.11.2019 el. ME Rumunia 0:2 Szwecja 29.06.2021 Euro 2020 Szwecja 1:2 pd. Ukraina

Wtorkowe spotkanie na Stadionie Śląskim rozpocznie się o godz. 20:45.

