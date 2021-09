Środowy mecz eliminacji mistrzostw świata Polska – Anglia będzie 21. pojedynkiem obu drużyn w historii. Sprawdź jak wygląda bilans dotychczasowych meczów Polska – Anglia.

Mecz eliminacji MŚ 2022: Polska – Anglia rozegrany zostanie 8 września (środa) o godzinie 20:45

Do tej pory obie drużyny rozegrały ze sobą 20 spotkań

Bilans dotychczasowych spotkań jest bardzo korzystny dla angielskiego zespołu

Polska – Anglia: bilans meczów

Reprezentacje Polski i Anglii stoczyły do tej pory okrągłą liczbę 20 pojedynków. Biało-Czerwoni nie mogą jednak szczycić się bilansem dotychczasowych konfrontacji, bowiem tylko raz udało im się znaleźć sposób na pokonanie rywala. Miało to miejsce w czerwcu 1973 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polska drużyna wygrała wówczas 2:0 w meczu rozgrywanym w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 1974 roku.

Reprezentacja Anglii z konfrontacji z Polską zwycięsko wychodziła 12 razy. Po raz ostatni całkiem niedawno, bowiem w marcu tego roku na londyńskim Wembley. Pierwszy pojedynek obu drużyn w ramach eliminacji na katarski mundial zakończył się wygraną 2:1 gospodarzy.

W październiku 2012 roku reprezentacje Polski i Anglii miały natomiast okazję mierzyć się na Stadionie Narodowym w Warszawie, na którym rozegrane zostanie również środowe spotkanie. Spotkanie eliminacji mistrzostw świata w 2014 roku zakończyło się remisem 1:1.

Polska – Anglia: historia

31.03.2021 el. MŚ Anglia 2:1 Polska 15.10.2013 el. MŚ Anglia 2:0 Polska 17.10.2012 el. MŚ Polska 1:1 Anglia 12.10.2005 el. MŚ Anglia 2:1 Polska 08.09.2004 el. MŚ Polska 1:2 Anglia 08.09.1999 el. ME Polska 0:0 Anglia 27.03.1999 el. ME Anglia 3:1 Polska 31.05.1997 el. MŚ Polska 0:2 Anglia 09.10.1996 el. MŚ Anglia 2:1 Polska 08.09.1993 el. MŚ Anglia 3:0 Polska

Kiedy mecz Polska – Anglia?

Spotkanie grupy I eliminacji mistrzostw świata Polska – Anglia rozegrane zostanie 8 września (środa) o godzinie 20:45 w Warszawie. Mecz będzie transmitowany w Telewizji Polskiej, a skomentują go Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

