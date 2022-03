Milevski wierzy w awans Macedonii Płn. na mundial

PressFocus Na zdjęciu: Macedonia Północna

Blagoja Milevski wierzy, że Macedonia Północna jest zdolna do sprawienia kolejnej sensacji i awansowania na tegoroczny mundial w Katarze. Jego podopieczni w czwartek sensacyjnie pokonali Włochów, a teraz czeka ich decydujące starcie z Portugalią.

Macedonia Północna ma dziś szansę na historyczny sukces

Selekcjoner wierzy, że jego podopiecznych stać na awans

Portugalia ostatnim rywalem Macedonii na drodze do mistrzostw świata

Macedonia Północna sprawcą kolejnej sensacji?

Macedonia Północna dokonała w zeszłym tygodniu cudu. Skazywani na porażkę podopieczni Milevskiego rozpaczliwie bronili się przez całe spotkanie, by w doliczony czasie gry zadać decydujący cios i wygrać 1:0. Mieli być tylko przetarciem dla Włochów, którzy już pewnie szykowali się na wtorkowy mecz z Portugalią. Ale zaskoczyli cały piłkarski świat i teraz to oni mogą zrealizować swoje wielkie marzenie.

– Wygraliśmy z jednym z najlepszych zespołów na świecie, aktualnymi Mistrzami Europy. Ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Teraz czeka nas kolejny i ostatni krok przed upragnionym udziałem na mistrzostwach świata. Jesteśmy na dobrej drodze, aby udowodnić naszą siłę i potwierdzić, dlaczego jesteśmy w gronie dwudziestu najlepszych zespołów Europy. Nie jesteśmy faworytami, ale to nie znaczy, że nie mamy szans – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Blagoja Milevski.

W drugim półfinałowym barażu tej ścieżki Portugalia pokonała reprezentację Turcji 3:1. Ale nie bez problemów. Goście byli bliscy doprowadzenia do wyrównania w końcówce spotkania, ale rzutu karnego nie wykorzystał Burak Yilmaz. Portugalczycy przed meczem z Macedonią Północną są stawiania w roli murowanego faworyta, ale nie mogą zapominać, że to zespół, który stać na sprawienie niespodzianki. Mimo to, każdy inny rezultat niż triumf podopiecznych Fernando Santosa będzie ogromną sensacją.

Początek meczu Portugalia – Macedonia Północna o godzinie 20:45. Spotkanie odbędzie się na Estadio do Dragao w Porto.

