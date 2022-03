Selekcjoner reprezentacji Rosji chce przywrócenia zespołu do baraży

PressFocus Na zdjęciu: Rosja

Rosjanie nadal wierzą, że mogą jeszcze wystąpić na tegorocznym mundialu w Katarze. Selekcjoner reprezentacji Rosji przyznał w wywiadzie, że przywrócenie Sbornej byłoby czymś naturalnym, mimo trwającej wojny na Ukrainie.

Walerij Karpin chce przywrócenia Rosji do baraży

Wszystkie rosyjskie zespoły zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek

Rosjanie nadal wierzą w pozytywne rozwiązanie tej sprawy

“Tak zwyciężyłby rozsądek”

Rosja powinna być właśnie w trakcie walki o udział na mistrzostwach świata w Katarze. Jednak w związku z inwazją wojsk tego kraju na Ukrainę UEFA oraz FIFA wykluczyła wszystkie zespoły z rozgrywek międzynarodowych. Walerij Karpin uważa to za wielką niesprawiedliwość.

– Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Obecnie możemy mieć tylko nadzieję, ale ja jestem pełen wiary, że Trybunał zdecyduje się jeszcze cofnąć decyzję FIFA. Tak zwyciężyłby rozsądek oraz sprawiedliwość – powiedział Walerij Karpin.

Decyzja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie zapadnie w kwietniu albo maju. Ma to związek z kolejną apelacją Rosji w sprawie decyzji FIFA. Wtedy baraże będą już niemal rozstrzygnięte. Jaki zatem pomysł ma Walerij Karpin, aby Rosjanie mogli się się jeszcze dołączyć do walki o mundial? Selekcjoner uważa, że to są decyzję, które nie należą do niego i powinien zająć się tym odpowiedni organ. Dodał jednak, że Sborna powinna mieć możliwość rywalizowania o awans na mistrzostwa świata.

Rosjanie o udział na katarskich mistrzostwa mieli walczyć z Polską. Mecz był zaplanowany na 24 marca, jednak pod naciskiem naszej reprezentacji oraz dzięki decyzjom UEFA oraz FIFA nie doszedł do skutku. Dziś Polska zmierzy się w decydującym starciu ze Szwecją, która w półfinale baraży pokonała Czechy 1:0.

Zobacz również: Ibrahimović, Michniewicz, bojkot MŚ – o czym piszą media w Szwecji?