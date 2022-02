Michniewicz ocenił reprezentantów Rosji

fot. PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Reprezentacja Polski już 24 marca zmierzy się w spotkaniu barażowym o awans na mundial w Katarze z Rosją. Selekcjoner Biało-czerwonych Czesław Michniewicz intensywnie pracuje, odwiedzając kadrowiczów w swoich klubach. Ostatnio opiekun polskiej ekipy wypowiedział się w rozmowie z oficjalną stroną internetową Dynama Moskwa na temat piłkarzy Sbornej.

Już tylko 39 dni pozostało do meczu barażowego o awans na mistrzostwa świata Rosja – Polska

Selekcjoner Biało-czerwonych udzielił ostatnio ciekawej wypowiedzi oficjalnej stronie internetowej Dynama Moskwa

52-letni trener nie szczędził pochlebnych opinii na temat reprezentantów Rosji

Michniewicz pochwalił reprezentantów Rosji

Reprezentacja Polski w starciu ze Sborną nie będzie faworytem. W każdym razie trener Michniewicz zamierza wypracować strategię, która zapewni Biało-czerwonym sukces. Ostatnio na temat kilku zawodników rywali były trener Legii Warszawa też wyraził kilka zdań.

– Co mogę powiedzieć o zawodnikach reprezentacji Rosji? Fomin to bardzo dobry i sprytny piłkarz. Uwielbiam tego typu zawodników, wyróżniających się ogromną inteligencją – mówił Michniewicz cytowany przez serwis Fcdm.ru.

– Smołow prawdopodobnie nie zagra z nami. Może natomiast wystąpić Dziuba. Chociaz jestem świadomy jego problematycznych relacji z trenerem Karpinem. Co do Smołowa to bardzo dobry zawodnik, którego znam bardzo dobrze – dodał 52-latek.

– W Polsce miałem okazję pracować razem z moim przyjacielem Stanisławem Czerczesowem, z którym utrzymuje kontakt. Dwa temu zadzwonił do mnie, zapraszając do Budapesztu – ujawnił Michniewicz.

Potyczka Rosja – Polska odbędzie się na stadionie Dynama Moskwa. Zwycięzca tego starcia zmierzy się z lepszym z pary Szwecja – Czechy. Jeśli Biało-czerwoni pokonają Rosję, to kolejny mecz barażowy rozegrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

