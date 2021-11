Reprezentacja Włoch już w najbliższy piątek rozegra arcyważne spotkanie ze Szwajcarią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Tymczasem selekcjoner Squadra Azzurra ujawnił w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, że Nicolo Zaniolo i Lorenzo Pellegrini nie będą mogli zagrać z Helwetami.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini

Reprezentacja Włoch w najbliższy piątek zmierzy się w jednym z ciekawszych meczów ze Szwajcarią

Mistrzowie Europy podejdą do potyczki poważnie osłabieni

Na temat sytuacji kadrowej głos zabrał opiekun Squadra Azzurra

Mancini ujawnił informacje na temat sytuacji kadrowej

Reprezentacja Włoch aktualnie w walce o awans na mundial legitymuje się dokładnie takim samym dorobkiem punktowy, co Szwajcaria. Obie ekipy maja 14 punktów na koncie. W związku z tym bój z udziałem obu teamów zapowiada się bardzo ciekawie.

Okazuje się jednak, że aktualni mistrzowie Europy do potyczki z Helwetami przystąpią poważnie osłabieni. Roberto Mancini ujawnił, że nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch zawodników broniących na co dzień barw AS Romy.

– Myślę, że Pellegrini i Zaniolo wrócą dziś do domu. Ocenimy natomiast stan zdrowia Nicolo Barelli. W każdym razie wygląda na to, że w jego przypadku nie ma mowy o poważnym urazie. W kontekście dwóch pierwszych zawodników będzie ich zastępować dwoma innymi pomocnikami – mówił opiekun Squadra Azzurra.

– Zaniolo miał trochę pecha, ponieważ doznał dwóch poważnych kontuzji. Jest jednak młody i ma umiejętności, aby to przezwyciężyć. To mógł być dla niego ważny mecz, ale ma problem i nie możemy ryzykować. Myślę, że nie potrzebuje mojej rady, ma jakość i może wszystko poprawić – kontynuował Mancini.

W niedzielę pojawiły się głosy, że Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini też mogą przegapić najbliższe spotkania drużyny narodowej. Okazuje się jednak, że w ich przypadku ze zdrowie wszystko ok, chociaż obaj nie zagra w ostatnim spotkaniu ligowym z Fiorentiną.

– Czują się dobrze. Mamy sesję treningową, więc po niej będziemy wiedzieć, kto jak się czuje – stwierdził selekcjoner reprezentacji Włoch.

We włoskiej ekipie zabraknie na pewno Marco Verrattiego. Pomocnik Paris Saint-Germain jest wyłączony z gry od momentu, gdy doznał kontuzji biodra w trakcie potyczki z Olympique Marsylia dwa tygodnie temu.

