Lewandowski zabrał głos. “Będę rozmawiał z kolegami o meczu z Rosją”

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że będzie rozmawiał z kolegami z drużyny narodowej w sprawie zbliżającego się barażowego meczu z Rosją. Ich wspólne stanowisko w tej sprawie zostanie przekazane PZPN.

Robert Lewandowski wystosował oświadczenie w sprawie czekającego polską drużynę barażowego meczu z Rosją

Kapitan reprezentacji Polski poinformował w nim, że chce wspólnie z kolegami z reprezentacji wypracować wspólne stanowisko

Mecz Rosja – Polska zaplanowany jest na 24 marca

Rosja – Polska: będzie wspólne stanowisko kadrowiczów

“Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym co niesie za sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę. Jako Kapitan Reprezentacji będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN”- napisał Lewandowski.

Lewandowski wystosował oświadczenie dzień po tym, jak wspólne oświadczenie opublikowały piłkarskie federacje Polski, Czech oraz Szwecji. Poinformowały w nim, że nie wyobrażają sobie możliwości wyjazdu w marcu do Moskwy, gdzie miałyby zostać rozegrane barażowe mecze o awans na grudniowe mistrzostwa świata w Katarze. Po jego ogłoszeniu spotkało się z dużą krytyką opinii publicznej, która oczekiwała bardziej stanowczej reakcji i odmowy gry z Rosją, a nie tylko przeniesienia meczu na neutralny teren.

Barażowe spotkanie pomiędzy reprezentacjami Rosji i Polski jest zaplanowane na 24 marca i pierwotnie miało zostać rozegrane w Moskwie. Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA), pod auspicjami której odbywają się mecze eliminacyjne do mistrzostw świata, nie podjęła na razie żadnej oficjalnej decyzji w sprawie wspomnianego meczu.

