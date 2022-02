Skandaliczne decyzje FIFA i UEFA. Piłkarskie władze okrywają się hańbą

PressFocus Na zdjęciu: Szef FIFA Gianni Infantino

Rosja najechała Ukrainę, sport zszedł na daleki plan, ale jednak działacze odpowiedzialni za tę cząstkę życia społecznego mieli szansę pokazać, że nie będzie tolerancji dla krajów, które są agresorami i atakują inne wolne państwa. UEFA nie zrobiła jednak prawie nic, okrywając się hańbą.

Rosja rozpętała woję z Ukrainą. Świat reaguje na to sankcjami, związki sportowe także podjęły działania

FIFA i UEFA wydały pierwsze decyzje, które spotkały się z dużą falą krytyki

Decyzje UEFA i FIFA w ogniu krytyki

Sprawa rosyjskich sportowców, drużyn, klubów budzi w Polsce duże emocje z uwagi na czekający Biało-czerwonych mecz z Rosją w barażach o mistrzostwa świata. Po ataku Rosji na Ukrainę od razu poruszono temat: “co z meczem w Moskwie?”. Od razu podniosły się słuszne głosy, że Rosja powinna zostać bezwzględnie wykluczona z rozgrywek międzynarodowych. Liczono na to, że PZPN wystosuje mocne pismo do FIFA ws. wykluczenia Rosjan, ale okazało się, że wspólne stanowisko PZPN oraz Czeskiej i Szwedzkiej Federacji Piłkarskiej było kuriozalnie łagodne. Cezary Kulesza tłumaczył się później, że Polska przygotowała mocniejsze stanowisko, ale złagodzili to jej partnerzy w przekazie angielskim. To i tak była kompromitacja, bo słusznie wypomniano mu, że trzeba wiedzieć, co się podpisuje.

Czyli podpisaliście coś, z czym się nie zgadzacie? https://t.co/pE3TW1pTyu — Przemek Langier (@plangier) February 24, 2022

W czwartek wieczorem FIFA “wyraziła zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie”, ale za to podjęła zdecydowane kroki wobec… Kenii i Zimbabwe, wykluczając je z rozgrywek za ingerencję polityczną w krajowe związki piłkarskie. Gianni Infantino pokazał, co jest dla niego najważniejsze, jakim jest człowiekiem. Jednoznacznie, bez żadnych “ale”. Jego “zaniepokojenie” nic nie znaczy dla świata, dla Rosji, a najbardziej dla Ukrainy.

Tymczasem wyjatkowo mocna odpowiedź FIFA, która pokazała, że nie da sobie w kaszę dmuchać i podjęła odważną decyzję – za ingerencję rządów krajowych w federacjach piłkarskich zawieszone zostały Zimbabwe i Kenia https://t.co/Ue3SPVNEuB — Piotr Żelazny (@ZelaznyPiotr) February 25, 2022

W piątek przyszedł czas na decyzje UEFA. Przed godziną 11 pojawił się komunikat o przeniesieniu finału Ligi Mistrzów z Sankt Petersburga do Paryża. Kibice przyklasnęli – świetna, a właściwie, jedyna logiczna decyzja. Dalej w komunikacie można było jednak doczytać, że rosyjskie i ukraińskie kluby i reprezentacje będą rozgrywać swoje mecze na neutralnym terenie. Ta decyzja jest skandaliczna. Zrównanie Rosji i Ukrainy i potraktowanie ich jednakowo jest hańbą całej Unii Piłkarskiej. Brak wyrzucenia Rosji już, teraz, natychmiast jest analogiczną decyzją (zachowując proporcje) jak nie wyłączenie Rosji z systemu SWIFT, bo okoniem w tej sprawie stają Niemcy, Włochy, Cypr i Węgry.

Uefa zadecydowała, że rosyjskie i ukraińskie kluby oraz reprezentacje będą rozgrywać swoje mecze domowe na gruncie neutralnym. Do odwołania. Gwałciciele z takimi sankcjami jak gwałceni. — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) February 25, 2022

O korupcji w FIFA, UEFA trąbiło się od wielu lat. Sepp Blatter został obalony, w jego miejsce przyszedł Gianni Infantino i wydawało się, że środowisko zostanie oczyszczone. Okazało się, że jest jeszcze gorzej. Mundial w Rosji, mundial w Katarze, gdzie nie są szanowane prawa człowieka – media trąbiły o tym, od dawna. Spływało to po nim i jemu podobnym jak po kaczkach. Liczyła się mamona, która płynęła rurami Gazpromu, a nie jest wykluczone, a nawet bardzo prawdopodobne, że ta, która szła brudnymi, nieoficjalnymi kanałami. Spływa i teraz, i niewiele wskazuje na to, aby coś się miało zmienić. Infantino stoi po szyję w szambie, ale wcale mu to nie przeszkadza, jedynie wyraża “zaniepokojenie”.