Gareth Southgate wobec kontuzji, z którą zmaga się Reece James, wysłał dodatkowe powołania na mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2022.

Nastąpiła korekta w liście powołanych do reprezentacji Anglii

Z kadry wypadł kontuzjowany Reece James

W miejsce defensora Chelsea, Gareth Southgate zaprosił na zgrupowanie kadry dwóch graczy

Southgate reaguje na kontuzję

Reprezentacja Anglii pewnie zmierza po wywalczenie kwalifikacji na Mistrzostwa Świata 2022, które zorganizuje Katar. Dotychczas Trzy Lwy radzą sobie bardzo dobrze. Rozegrały sześć meczów, z czego wygrały aż pięć. Po komplet punktów nie sięgnęli jedynie przeciwko Polsce w Warszawie (1:1). 16 oczek i pierwsze miejsce w tabeli robi jednak wrażenie.

Podczas październikowego zgrupowania, reprezentacja Anglii rozegra dwa mecze. Jej przeciwnikami będą Andora oraz Węgry. Wiadomo już, ze drużynie z pewnością nie pomoże Reece James. Defensor Chelsea doznał kontuzji tydzień temu i zabrakło go w niedawnym starciu z Southampton. Wobec tego piłkarz pozostanie w klubie i będzie się rehabilitował.

Gareth Southgate wobec absencji Jamesa, zdecydował się powołać dwóch zawodników. Jednych z nich jest klubowy kolega 21-latka, czyli Ben Chilwell. Zawodnik ten w tym sezonie jest tylko rezerwowym Chelsea, gdyż przegrywa rywalizację z Marcosem Alonso. 24-letni Anglik rozegrał bowiem tylko cztery spotkania we wszystkich rozgrywkach. Ostatni występ dla kadry zaliczył w marcu przeciwko reprezentacji Polski.

Drugi z dowołanych graczy to Tammy Abraham. 24-latek jest w znacznie lepszej dyspozycji, niż Chilwell. Latem zasilił szeregi Romy, dla której rozegrał już dziesięć spotkań. Strzelił w nich cztery gole i zaliczył trzy asysty. Rozbrat Abrahama z kadrą trwał dość sporo. Gareth Southgate nie zapraszał go do drużyny od listopada zeszłego roku, gdy grał z Islandią

