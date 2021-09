Rywalizacja w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 w strefie europejskiej jest już na półmetku. W dotychczasowych spotkaniach obejrzeliśmy już niemal 400 bramek. Najlepszym strzelcem jest aktualnie Aleksandar Mitrović, ale tuż za jego plecami plasuje się Robert Lewandowski.

Aleksandar Mitrovic jest aktualnie najskuteczniejszym zawodnikiem eliminacji do MŚ 2022 w strefie europejskiej

W czołówce klasyfikacji strzelców znajduje się dwóch reprezentantów Polski – Robert Lewandowski i Adam Buksa

Lewandowski i Buksa w czołówce

Do tej pory w strefie europejskiej rozegranych zostało 125 spotkań w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu w Katarze. Padło w nich 378 bramek, co daje średnią 3.02 bramki na jeden mecz.

Najlepszym strzelcem jest napastnik reprezentacji Serbii Aleksandar Mitrović, który zdobył 7 z 11 bramek zdobytych przez swój zespół w czterech dotychczas rozegranych spotkaniach. Tuż za jego plecami z sześcioma trafieniami na koncie plasuje się dwóch zawodników – Robert Lewandowski (Polska) i Eran Zahavi (Izrael).

Na uwagę zasługuje również obecność w czołówce klasyfikacji strzelców innego reprezentanta Polski – Adama Buksy. 25-latek, który w meczu z Albanią zadebiutował w drużynie narodowej, po dwóch rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie już cztery trafienia.

Tabela i statystyki strzelców w eliminacjach MŚ

imię i nazwisko kraj bramki Aleksandar Mitrović Serbia 7 Robert Lewandowski Polska 6 Eran Zahavi Izrael 6 Romelu Lukaku Belgia 5 Harry Kane Anglia 4 Adam Buksa Polska 4 Memphis Depay Holandia 4 Burak Yilmaz Turcja 4

