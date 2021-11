Legenda Man United: celebracja Maguire’a była żenująca

PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire otworzył wynik spotkania reprezentacji Anglii z Albanią (5:0)

Celebrując gola wsadził palce do uszu, co przez Roya Keane’a zostało odebrane jako próba uciszenia głosów krytyki

Legenda Manchesteru United uznała to za “żenujące”, jako że środkowy obrońca w ostatnich miesiącach prezentuje się kiepsko w swoim klubie

Keane: ostatnie miesiące w jego wykonaniu były haniebne, nie zmaże tego celebracją

Harry Maguire miał wczorajszego dnia kilka powodów do świętowania. Otworzył wynik ważnego spotkania reprezentacji Anglii z Albanią, zrównując się jednocześnie w liczbie strzelonych bramek dla Synów Albionu z Johnem Terrym. Ostatecznie wicemistrzowie Europy wygrali aż 5:0, zapewniając sobie awans na mistrzostwa świata na mecz przed końcem eliminacji. Celebracja bramki w wykonaniu środkowego obrońcy wzbudziła jednak kontrowersje. 28-latek wykonał wślizg na kolanach, zatykając uszy palcami. Roy Keane nie zostawił na stoperze suchej nitki.

– On myśli, że w ten sposób uciszy krytyków, ale myślę, że to żenujące. W ciągu ostatnich kilku miesięcy jego forma w Manchesterze United była haniebna. Myśli, że jeśli strzelił tu bramkę, to krytyka zniknie – powiedziała legenda Czerwonych Diabłów w studiu ITV Sport.

Maguire: nie kierowałem celebracji do nikogo

Sam zainteresowany szybko odpowiedział na te doniesienia.

– Świętowanie w ten sposób przyszło mi naturalnie. To świetne uczucie, strzelać bramki dla mojego kraju. Celebracja nie była jednak skierowana do nikogo. Po prostu, cieszyłem się z otwarcia wyniku i zapewnienia reprezentacji ważnych trzech punktów – powiedział Maguire.

Choć reprezentant Anglii popełnia wiele błędów w defensywie, wciąż jest ważnym zawodnikiem dla Ole Gunnara Solskjaera. Kapitan Manchesteru Untied rozegrał łącznie trzynaście spotkań we wszystkich rozgrywkach i strzelił jedną bramkę w Lidze Mistrzów.

