Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem starcia na Stadionie Śląskim zaglądamy do Szwecji, a konkretnie do lokalnej prasy. Na czym koncentrują się Skandynawowie? Komu poświęcają najwięcej uwagi? Lokalne media są zdumione wiedzą Czesława Michniewicza o szwedzkiej kadrze i wyjątkowo często wymieniają postać Zlatana Ibrahimovicia.

29 marca Polska i Szwecja zmierzą się na Stadionie Śląskim w meczu o awans do Mistrzostw Świata

Polskie media są zdecydowanie bardziej aktywne niż szwedzkie, jednak w kraju naszych rywali nikt nie zapomina o dzisiejszym starciu

Tematy przewodnie to zmiany, jakich ma zamiar dokonać Janne Andersson, ostatni taniec Zlatana Ibrahimovicia i wczorajsza konferencja prasowa Czesława Michniewicza

Bohater meczu z Czechami zagra od początku

Robin Quaison ma szansę na występ w podstawowym składzie w spotkaniu z Polską – pisze Patrick Ekwall. Ponadto Jesper Karlström powinien zastąpić nieobecnego Albina Ekdala. Janne Andersson postanowił dokonać kilku zmian w wyjściowej jedenastce. Emil Krafth i Ludwig Augustinsson są do dyspozycji trenera, co oznacza, że ​​Marcus Danielson zostaje przeniesiony na środek obrony i stworzy duet stoperów wraz z Victorem Lindelöfem. Dejan Kulusevski ma zagrać na skrzydle, więc Alexander Isak i Quaison będą najbardziej wysuniętymi zawodnikami.

Zlatan Ibrahimović: Nie jestem najważniejszy

Ten sezon nie przebiega po myśli Zlatana Ibrahimovicia. Szwed regularnie zmaga się z kontuzjami i gra wyjątkowo mało. Mimo tego znalazł się w kadrze, chociaż już nie jest jej największą gwiazdą. Reprezentacja, której aktualnie jest częścią, jest zupełnie inna niż ta, którą opuścił. Jest teraz otoczony przez inne pokolenie. “To odpowiedzialność”, mówi. Odpowiedzialność, którą chętnie przyjmuje.

Chodzi o to, by robić coś dla innych. Ego nie gra tu żadnej roli. Nie chodzi o mnie. Lubię to, co dzieje się teraz. Wskazuje młodszym drogę, biorę na siebie zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności To rola, którą lubię. Jest to coś, do czego dorosłem i w czym ciągle się rozwijam. Myślę, że dobrze sobie z tym radzę.

Janne Andersson: Oczekuję bitwy

Tuż po zwycięstwie Szwecji nad Czechami Janne Andersson został zmuszony do odpowiedzi na pytanie, kto będzie faworytem starcia Szwecja – Polska w finale baraży. Wtedy odpowiedział: 90 do 10 dla Polski. Dzisiaj na szanse swojej drużyny patrzy w nieco inny sposób:

Powiedziałem, że Polska ma 90% szans na zwycięstwo i mam nadzieję, że nikt o tym nie napisał, bo żartowałem. Ale nasi rywale faktycznie mają przewagę. Nie grają zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy mierzyliśmy się po raz ostatni, mimo że prowadzi ich nowy trener. W starciu ze Szkocją nie pokazali pełni swoich możliwości, ale brakowało Roberta Lewandowskiego, a to napastnik światowej klasy.

Co Polska wie o Szwecji?

– Wiem, który piłkarz ma psa, którego ubiera w koszulkę reprezentacji Szwecji – mówił Czesław Michniewicz podczas wczorajszej konferencji prasowej. Trener polskiej kadry zaimponował Skandynawom znajomością ich drużyny:

Teraz wiem o szwedzkich piłkarzach zdecydowanie za dużo, żeby było to dobre dla mojego zdrowia. Wiem, który szwedzki zawodnik jest zły na swojego kolegę, ponieważ zdobył nagrodę jako zawodnik roku w Szwecji i wiem, czyj pies ma na sobie koszulkę reprezentacji narodowej. Budzę się i zasypiam ze szwedzkimi graczami w głowie. Wiem, który zawodnik ma matkę, która grała w piłkę ręczną. Zauważyłem zachowania w stosunku do obrońców w wykonaniu Aleksandra Isaka, których sędziowie nie widzą.

Lindelöf: Łatwo powiedzieć, że chcemy zbojkotować Mistrzostwa w Katarze

Przed mundialem nie brakuje głosów o tym, że tak krytykowany reżim, jak Katar nie powinien otrzymać szansy na organizację turnieju. Im bliżej do rozpoczęcia rywalizacji, tym coraz więcej mówi się o ewentualnym bojkocie światowego czempionatu i podzielonym podejściu zawodników do tego pomysłu. Na ten temat wypowiedział się kapitan Reprezentacji Szwecji, Victor Lindelöf:

Absolutnie rozumiem, skąd pochodzą te głosy, dlaczego tak myślą i czują. Wielokrotnie przechodziliśmy przez to pytanie i jasne jest, że to, co obecnie się dzieje i to, co się tam wydarzyło, nie powinno mieć miejsca. Jednocześnie to mistrzostwa świata – FIFA podjęła taką decyzją, a ja chcę tam być i reprezentować Szwecję. Łatwo powiedzieć, że będziemy bojkotować. To naprawdę trudna sytuacja.

Po Simonssonie, Hysénie i Brolinie czas na Ibrahimovicia

Erik Niva, dziennikarz Sportbladet (Aftonbladet), w emocjonalnym felietonie koncentruje się na postaci Zlatana Ibrahimovicia: