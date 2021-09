Reprezentacja Polski pokonała ostatnio Albanię i awansowała na drugie miejsce w tabeli swojej grupy eliminacyjnej. Co to oznacza dla biało-czerwonych? Zapoznaj się z zasadami awansu z grupy w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2022.

Polska kontynuuje walkę o udział na Mistrzostwach Świata 2022

Biało-czerwoni są aktualnie na drugiej lokacie

Sprawdź jakie czynniki decydują o tym, które miejsce zajmuje drużyna Paulo Sousy

Każdy gol jest cenny

Reprezentacja Polski kontynuuje walkę o udział w Mistrzostwach Świata 2022. Dotychczas biało-czerwoni rozegrali cztery mecze. Pokonaliśmy Andorę (3:0) i Albanię (4:1). Punkt zdobyliśmy natomiast w Budapeszcie, gdzie zmierzyliśmy się z Węgrami (3:3). Dotychczas drużyna Paulo Sousy przegrała jedynie z Anglią na Wembley (1:2).

Po czwartej serii gier Polacy mają na swoim koncie 7 na 12 możliwych do zdobycia punktów. Sytuacja biało-czerwonych znacząco się poprawiła, ponieważ przed starciem z Albanią zajmowali czwartą lokatę. Teraz awansowali na pozycję wicelidera. Ustępują jedynie Anglii. Trzecich Węgrów wyprzedzają dzięki temu, że mają lepszy bilans bramkowy.

Zasady awansu z grupy na Mistrzostwa Świata 2022

Eliminacje do przyszłorocznego Mundialu, które zorganizuje Katar, są trudne i intensywne. Trwają tylko osiem miesięcy. Na Mistrzostwa Świata 2022 z Europy dostanie się tylko 13 reprezentacji. Aż dziesięć z nich otrzyma przepustkę na turniej główny dzięki wygraniu swojej grupy eliminacyjnej, a to wcale nie jest łatwe. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom awansu na najbliższy Mundial. O to kolejne punkty z regulaminu.

liczba zdobytych punktów

ogólny bilans bramkowy

zdobyte bramki

punkty w meczach bezpośrednich

bilans bramkowy w meczach bezpośrednich

bramki na wyjeździe zdobyte w meczach bezpośrednich

klasyfikacja Fair Play (związane z liczbą żółtych i czerwonych kartek

losowanie

