PressFocus Na zdjęciu: Walerij Karpin

Rosjanie odwołali się do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie (CAS) odnośnie wykluczenia ich reprezentacji z baraży o mistrzostwa świata. Bez zaskoczenia, CAS odrzucił ten wniosek, co oznacza, że Polaków oficjalnie czeka jedynie wielki finał o grę na mundialu.

FIFA wykluczyła reprezentację Rosji ze wszelkich rozgrywek, w tym baraży o mistrzostwa świata

Rosjanie złożyli jednak apelację do CAS, licząc na zmianę wyroku

Do tego, jak można się było domyślać, nie doszło. Sborna nie została dopuszczona do wcześniej zaplanowanego meczu z reprezentacją Polski. Biało-czerwoni zmierzą się w finale ze zwycięzcą meczu pomiędzy Szwecją i Czechami

CAS odrzucił wniosek Rosjan – Polacy oficjalnie w finale baraży

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę odbiła się na Rosji poprzez liczne sankcje. Nie ominęły one również świata sportu. Najpierw UEFA wykluczyła ze swoich rozgrywek wszystkie tamtejsze zespoły. W wyniku tego zdyskwalifikowano Spartak Moskwa z rozgrywek Ligi Europy. RB Lipsk, który wylosował rosyjski zespół, przeszedł bezpośrednio do ćwierćfinału turnieju. Następnie swoje sankcje na Sborną nałożyła również światowa federacja. Te sankcje były dla rosyjskiego sportu wyjątkowo bolesne. Reprezentacja miała bowiem szanse na grę w mistrzostwach świata, które odbędą się w Katarze. Miała się ona zmierzyć z kadrą Biało-czerwonych w półfinale baraży. Dyskwalifikacja oznaczała, że Polacy awansowali bezpośrednio do finału, gdzie czeka ich spotkanie ze zwycięzcą meczu Szwecja – Czechy.

Rosjanie nie zamierzali jednak przyjąć tych wyroków bez reakcji. Zgłosili apelacje do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie (CAS). Ten organ już we wtorek odrzucił apelację w sprawie UEFA. W piątek, zaś, Graham Dunbar z Associated Press poinformował, że takie samo stanowisko podtrzymuje też w kontekście FIFA.

And now in the separate FIFA process, the same CAS ruling to dismiss Russia's request to freeze the ban before the WC playoffs next week. https://t.co/h5eciRIEd4 — Graham Dunbar (@gdunbarap) March 18, 2022

Oznacza to koniec marzeń dla reprezentacji Rosji, która z pewnością nie wystąpi już w barażach o mistrzostwa świata. Czesław Michniewicz i Biało-czerwoni mogą za to przygotowywać się już do wielkiego finału play-offów.

Czytaj więcej: Komu można w lidze gwizdać faule, a komu nie | Tetrycy #3.

Szwecja Czechy 2.12 3.30 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2022 06:12 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin