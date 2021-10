Selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate potwierdził, że przed sobotnim meczem eliminacji mistrzostw świata z Andorą będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. W ostatnich dniach największy znak zapytania widniał przy nazwisku Harry’ego Kane’a. Kapitan angielskiego powinien w sobotę pojawić się na murawie.

Reprezentacja Anglii zagra na wyjeździe z Andorą w kolejnym meczu eliminacji mistrzostw świata

Gareth Southgate podczas piątkowej konferencji prasowej poinformował, że będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich zawodników

Na murawie będzie mógł pojawić się między innymi Harry Kane, choć nie wiadomo czy zagra od pierwszej minuty

Pełna kadra

– Wszyscy zawodnicy są dostępni. Szczerze mówiąc, są zawodnicy z różnymi problemami medycznymi, których występ był mniej prawdopodobny niż Harry’ego. Żaden z nich nie powstrzyma ich jednak przed występem w meczu – powiedział Southgate.

– Jesteśmy świadomi, że jeden lub dwóch z nich miało małe, ciągnące się problemy. Takie problemy może stworzyć również zmiana nawierzchni. Zmiana nawierzchni z trawiastej na inną jest jednym z elementów, które mogą wpłynąć na kontuzje. To może być problem, ale w przypadku Harry’ego nie ma powodów do niepokoju – kontynuował.

Zapytany o to, czy ujawni, którzy zawodnicy zmagają się z problemami, Southgate odpowiedział: – Nie. Istnieje coś takiego jak tajemnica lekarska, która wydaje się być obecnie całkowicie pomijana w wielu dziedzinach. To nie są nasi zawodnicy. Nie sądzę, aby kluby podziękowałyby nam za dzielenie się tego rodzaju informacjami i szczerze mówiąc, jest to osobista sprawa zawodników. Jestem pewien, że macie politykę prywatności w swoim miejscu pracy, więc jesteście świadomi tego wszystkiego.

Problematyczne boisko

Tematem konferencji była również stan boiska, na którym przyjdzie zagrać reprezentacji Anglii. W przeszłości mocno krytykowali ją przedstawiciele reprezentacji Walii – Gareth Bale i ówczesny selekcjoner Chris Coleman. Pierwszy twierdził, że było to najgorsze boisko na jakim grał, drugi natomiast uważam, że nie spełnia standardów UEFA.

– Te opinie pochodzą z czasów, kiedy grała tutaj Walia. Od tamtej pory nawierzchnia została zmieniona. Graliśmy na naprawdę różnych boiskach trawiastych, na których drużyny utrzymywały długą trawę, a my nie byliśmy w stanie szybko poruszać się z piłką – mówił szkoleniowiec Anglików.

– Dla nas posiadanie nawierzchni, na której wiesz, że piłka może się szybko poruszać, jest dobre. Wszyscy zawodnicy dorastali w akademiach i w młodszym wieku grając na takich boiskach. Kilka lat temu graliśmy na Litwie właśnie na takim boisku. Musimy się do tego dostosować. Gra może być nie inna – dodał.

