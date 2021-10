We wtorek reprezentacja Polski rozegra kluczowe spotkanie eliminacji do nadchodzących mistrzostw świata. Podopieczni Paulo Sousy zmierzą się na Air Albania Stadium w Tiranie z gospodarzami, którzy w tabeli wyprzedzają nas o jeden punkt.

We wtorek reprezentacja Polski rozegra mecz w Tiranie

Jeżeli Biało-czerwoni wygrają, przeskoczą rywali w tabeli, zajmując drugie miejsce

Na Air Albania Stadium zasiąść może 22 300 kibiców

Albania – Polska: gdzie gracze Sousy zagrają o miejsce w strefie baraży?

Już we wtorek reprezentacja Polski rozegra swój ósmy mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. Na ten moment Biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce z dorobkiem czternastu punktów. O jedno oczko więcej, dość niespodziewanie, mają Albańczycy. Jest to o tyle ważne, że druga lokata gwarantuje grę w barażach, a w dogonienie pierwszych Anglików nie pokłada się większych nadziei. Dlatego też wtorkowe spotkanie jest tak ważne. Jeżeli podopieczni Paulo Sousy staną na wysokości zadania i wygrają w Tiranie, przeskoczą swoich rywali w tabeli i będą o krok od baraży. W listopadzie czekać ich będą jeszcze dwa pojedynki, z czego pierwszy z nich, przeciwko Andorze, stanowi niemal gwarantowany komplet punktów. W tym samym czasie Albańczycy mierzyć się będą na Wembley z wicemistrzami Europy.

We wtorek podopieczni trenera Reji przyjmą Polaków na Air Albania Stadium. To nowy obiekt, który otworzył swoje podwoje w 2019 roku. Może pomieścić 22 300 kibiców i gościć będzie finał Ligi Konferencji w 2022 roku. Biało-czerwoni jeszcze nigdy nie grali na tym stadionie, ale ostatni wyjazd do Albanii zapamiętają pozytywnie. W 1989 roku wywieźli stamtąd zwycięstwo 2:1.

Początek spotkania w eliminacjach zaplanowany jest na wtorek o godzinie 20:45.

Albania Polska 3.80 3.30 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11. października 2021 22:29 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Przeczytaj również: Reprezentacja Albanii bez ważnego gracza przeciwko Polsce.