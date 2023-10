Wyspy Owcze to miejsce, gdzie w październiku warunki do gry w piłkę są śred... Albo inaczej - nie ma warunków do gry w piłkę. Ale trzeba w nią grać, gdy jest się reprezentacją Polski i tak wynika z terminarza. Wybraliśmy się tam, by pokazać wam, jak o tej porze roku wygląda ten kraj.