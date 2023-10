San Marino na moment zszokowało piłkarską Europę i świata. Najsłabsza reprezentacja na według rankingu FIFA strzeliła bramkę w meczu z Danią w el. do Euro 2024.

IMAGO Na zdjęciu: Piłkarze San Marino

Do sporej sensacji mogło dojść w meczu eliminacji Euro 2024 w grupie H

San Marino potrafiło strzelić bramkę Duńczykom, którzy byli wyraźnym faworytem

Najniżej notowana kadra na świecie na strzelenie gola czekała od meczu z Polską

San Marino zapamięta ten mecz na długo. Sensacja była blisko

San Marino trafiło do grupy H w eliminacjach do Euro 2024. Ostatnia reprezentacja w rankingu FIFA za przeciwników w tych kwalifikacjach ma: Irlandię Północną, Finlandię, Kazachstan, Słowenię oraz Danię.

We wtorkowy wieczór San Marino podejmowało u siebie Danię. Przyjezdni na przerwę schodzili przy wyniku 1:0 po bramce Rasmusa Hojlunda. Do sensacji doszło w drugiej połowie. Alessandro Golinucci po upływie godziny gry doprowadził do remisu 1:1 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i uderzeniu z pierwszej piłki w polu karnym.

GOL DE SAN MARINO, TE JURO QUE NO ES UN SUEÑO, ES TOTALMENTE REAL LO QUE ESTAMOS VIVIENDO. LO HIZO GOLINUCCI, NUESTRO NUEVO HÉROE.



LE HICIMOS UN GOL A DINAMARCA, NO LO PUEDO CREER, VOY A LLORAR,



REVIVIÓ EL FÚTBOL, TE AMO SAN MARINO DE MI VIDA 🇸🇲🇸🇲🇸🇲🇸🇲🇸🇲 pic.twitter.com/4NU42SIZto — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 17, 2023

Antoni Majewski w serwisie X wyliczył, że San Marino na bramkę czekało 1549 minut. Po raz ostatni kadra ta trafiła do siatki w meczu z Polską (05.09.2021). Dania strzeliła później na 2:1 i finalnie wygrała ten trudny mecz.